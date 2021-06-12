https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736757559.html

Кафе и рестораны в Москве не будут работать в ночное время

Кафе и рестораны в Москве не будут работать в ночное время - РИА Новости, 12.06.2021

Кафе и рестораны в Москве не будут работать в ночное время

В Москве с 23.00 до 6.00 прекращают работу кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки, сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:11

2021-06-12T15:11

2021-06-12T15:25

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Москве с 23.00 до 6.00 прекращают работу кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки, сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина."В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания навынос)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736757177.html

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