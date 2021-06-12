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Кафе и рестораны в Москве не будут работать в ночное время
Кафе и рестораны в Москве не будут работать в ночное время - РИА Новости, 12.06.2021
Кафе и рестораны в Москве не будут работать в ночное время
В Москве с 23.00 до 6.00 прекращают работу кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки, сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:11
2021-06-12T15:25
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Москве с 23.00 до 6.00 прекращают работу кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки, сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина."В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания навынос)", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
Кафе и рестораны в Москве не будут работать в ночное время
15:11 12.06.2021 (обновлено: 15:25 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Мария СеливановаДесерт в кафе гостиницы Пожарских в Торжке
Десерт в кафе гостиницы Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова

В Москве с 23.00 до 6.00 прекратят работу кафе, бары и ночные клубы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Москве с 23.00 до 6.00 прекращают работу кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки, сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.
"В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания навынос)", - говорится в сообщении.
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Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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