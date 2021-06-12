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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736757177.html
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса - РИА Новости, 12.06.2021
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:08
2021-06-12T19:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве.Так, с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.Нерабочие дни с сохранением зарплаты объявлены с 15 по 19 июня. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день.Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (выдача заказов и доставка разрешены).Накануне в столице выявили 6701 новый случай COVID-19, днем ранее оперативный штаб зарегистрировал максимальный показатель с января.
https://ria.ru/20210611/vaktsinatsiya-1736694263.html
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коронавирус в россии, москва, общество
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
15:08 12.06.2021 (обновлено: 19:04 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках выходят из вестибюля станции метро "Парк культуры" в Москве
Пассажиры в медицинских масках выходят из вестибюля станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Собянин подписал указ о нерабочих днях в Москве с 15 по 19 июня для борьбы с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве.
Так, с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.
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Нерабочие дни с сохранением зарплаты объявлены с 15 по 19 июня. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день.
Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (выдача заказов и доставка разрешены).
Накануне в столице выявили 6701 новый случай COVID-19, днем ранее оперативный штаб зарегистрировал максимальный показатель с января.
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