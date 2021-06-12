https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736757177.html

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса - РИА Новости, 12.06.2021

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:08

2021-06-12T15:08

2021-06-12T19:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве.Так, с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.Нерабочие дни с сохранением зарплаты объявлены с 15 по 19 июня. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день.Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (выдача заказов и доставка разрешены).Накануне в столице выявили 6701 новый случай COVID-19, днем ранее оперативный штаб зарегистрировал максимальный показатель с января.

https://ria.ru/20210611/vaktsinatsiya-1736694263.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/koronavirus-1736684550.html

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коронавирус в россии, москва, общество