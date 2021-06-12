https://ria.ru/20210612/obschepit-1736771882.html

Власти объяснили новые ограничения работы общепита в Москве

Власти объяснили новые ограничения работы общепита в Москве - РИА Новости, 12.06.2021

Власти объяснили новые ограничения работы общепита в Москве

Ограничения работы кафе и клубов в Москве вводятся для снижения заболеваемости COVID-19 среди молодежи, сообщил журналистам руководитель столичного департамента РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:08

2021-06-12T17:08

2021-06-12T17:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немерюк

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ограничения работы кафе и клубов в Москве вводятся для снижения заболеваемости COVID-19 среди молодежи, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк"Указом мэра Москвы введены ограничения на работу ресторанов и ночных клубов с 13 по 20 июня с 23.00 до 6.00. Эта мера вынужденная, и большинство предприятий общественного питания не затрагивает, поскольку они заканчивают работу раньше. Это сделано, поскольку идет рост заболеваемости и наиболее высокие показатели роста среди молодежи, которые и являются любителями ночной жизни. Чтобы это предотвратить и вводится эта мера. Также закрываются фудкорты в торговых центрах, поскольку там большое количество посетителей и чаще всего это молодежь",- сказал Немерюк.Он отметил, что также закрываются детские уголки в торговых центрах."Эта мера принята, поскольку дети сами не болеют тяжело COVID-19, но являются переносчиками",- уточнил глава департамента торговли и услуг.Немерюк также призвал жителей Москвы бережно относиться к своему здоровью и соблюдать все необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции, а также призвал предпринимателей соблюдать все принятые меры, чтобы никто не попал под штрафные санкции и для сокращения количества заболевших.

https://ria.ru/20210612/putin-1736759015.html

москва

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2021

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