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Власти объяснили новые ограничения работы общепита в Москве
Власти объяснили новые ограничения работы общепита в Москве - РИА Новости, 12.06.2021
Власти объяснили новые ограничения работы общепита в Москве
Ограничения работы кафе и клубов в Москве вводятся для снижения заболеваемости COVID-19 среди молодежи, сообщил журналистам руководитель столичного департамента РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:08
2021-06-12T17:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ограничения работы кафе и клубов в Москве вводятся для снижения заболеваемости COVID-19 среди молодежи, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк"Указом мэра Москвы введены ограничения на работу ресторанов и ночных клубов с 13 по 20 июня с 23.00 до 6.00. Эта мера вынужденная, и большинство предприятий общественного питания не затрагивает, поскольку они заканчивают работу раньше. Это сделано, поскольку идет рост заболеваемости и наиболее высокие показатели роста среди молодежи, которые и являются любителями ночной жизни. Чтобы это предотвратить и вводится эта мера. Также закрываются фудкорты в торговых центрах, поскольку там большое количество посетителей и чаще всего это молодежь",- сказал Немерюк.Он отметил, что также закрываются детские уголки в торговых центрах."Эта мера принята, поскольку дети сами не болеют тяжело COVID-19, но являются переносчиками",- уточнил глава департамента торговли и услуг.Немерюк также призвал жителей Москвы бережно относиться к своему здоровью и соблюдать все необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции, а также призвал предпринимателей соблюдать все принятые меры, чтобы никто не попал под штрафные санкции и для сокращения количества заболевших.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва
Власти объяснили новые ограничения работы общепита в Москве
17:08 12.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Глава департамента торговли и услуг Москвы Немерюк объяснил ограничения работы общепита

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ограничения работы кафе и клубов в Москве вводятся для снижения заболеваемости COVID-19 среди молодежи, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
"Указом мэра Москвы введены ограничения на работу ресторанов и ночных клубов с 13 по 20 июня с 23.00 до 6.00. Эта мера вынужденная, и большинство предприятий общественного питания не затрагивает, поскольку они заканчивают работу раньше. Это сделано, поскольку идет рост заболеваемости и наиболее высокие показатели роста среди молодежи, которые и являются любителями ночной жизни. Чтобы это предотвратить и вводится эта мера. Также закрываются фудкорты в торговых центрах, поскольку там большое количество посетителей и чаще всего это молодежь",- сказал Немерюк.
Он отметил, что также закрываются детские уголки в торговых центрах.
"Эта мера принята, поскольку дети сами не болеют тяжело COVID-19, но являются переносчиками",- уточнил глава департамента торговли и услуг.
Немерюк также призвал жителей Москвы бережно относиться к своему здоровью и соблюдать все необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции, а также призвал предпринимателей соблюдать все принятые меры, чтобы никто не попал под штрафные санкции и для сокращения количества заболевших.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкМосква
 
 
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