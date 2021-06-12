https://ria.ru/20210612/nozh-1736770974.html
В Израиле нейтрализовали женщину с ножом
В Израиле нейтрализовали женщину с ножом - РИА Новости, 12.06.2021
В Израиле нейтрализовали женщину с ножом
Палестинка, вооруженная ножом, нейтрализована охранниками КПП "Каландия" на Западном берегу реки Иордан, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:57
2021-06-12T16:57
2021-06-12T16:57
красный полумесяц
западный берег реки иордан
наблус (провинция)
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Палестинка, вооруженная ножом, нейтрализована охранниками КПП "Каландия" на Западном берегу реки Иордан, сообщил РИА Новости официальный представитель пресс-службы полиции Израиля Михаил Зингерман."Подозреваемая с ножом приблизилась к переходу "Каландия", где гражданский охранник увидел ее, выстрелил в неё и нейтрализовал", - сказал Зингерман.Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения, чтобы проанализировать детали инцидента.Ранее Красный полумесяц сообщал, что число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, достигло 293. Отмечалось, что 26 человек получили ранения от боевых пуль и были доставлены в больницы Наблуса.
https://ria.ru/20210530/nozh-1734849098.html
западный берег реки иордан
наблус (провинция)
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красный полумесяц, западный берег реки иордан, наблус (провинция), в мире
В Израиле нейтрализовали женщину с ножом
На Западном берегу реки Иордан нейтрализовали палестинку с ножом