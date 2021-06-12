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В Израиле нейтрализовали женщину с ножом
В Израиле нейтрализовали женщину с ножом - РИА Новости, 12.06.2021
В Израиле нейтрализовали женщину с ножом
Палестинка, вооруженная ножом, нейтрализована охранниками КПП "Каландия" на Западном берегу реки Иордан, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:57
2021-06-12T16:57
красный полумесяц
западный берег реки иордан
наблус (провинция)
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Палестинка, вооруженная ножом, нейтрализована охранниками КПП "Каландия" на Западном берегу реки Иордан, сообщил РИА Новости официальный представитель пресс-службы полиции Израиля Михаил Зингерман."Подозреваемая с ножом приблизилась к переходу "Каландия", где гражданский охранник увидел ее, выстрелил в неё и нейтрализовал", - сказал Зингерман.Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения, чтобы проанализировать детали инцидента.Ранее Красный полумесяц сообщал, что число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, достигло 293. Отмечалось, что 26 человек получили ранения от боевых пуль и были доставлены в больницы Наблуса.
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западный берег реки иордан
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красный полумесяц, западный берег реки иордан, наблус (провинция), в мире
В Израиле нейтрализовали женщину с ножом
16:57 12.06.2021
 
© РИА Новости / Алия СудаковаТерритории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Алия Судакова

На Западном берегу реки Иордан нейтрализовали палестинку с ножом

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Палестинка, вооруженная ножом, нейтрализована охранниками КПП "Каландия" на Западном берегу реки Иордан, сообщил РИА Новости официальный представитель пресс-службы полиции Израиля Михаил Зингерман.
"Подозреваемая с ножом приблизилась к переходу "Каландия", где гражданский охранник увидел ее, выстрелил в неё и нейтрализовал", - сказал Зингерман.
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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В Израиле нейтрализовали неизвестного с ножом
Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения, чтобы проанализировать детали инцидента.
Ранее Красный полумесяц сообщал, что число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, достигло 293. Отмечалось, что 26 человек получили ранения от боевых пуль и были доставлены в больницы Наблуса.
 
Красный полумесяцЗападный берег реки ИорданНаблус (провинция)В мире
 
 
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