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Наргиз и Виктор Дробыш выпустили песню о любви
Наргиз и Виктор Дробыш выпустили песню о любви - РИА Новости, 12.06.2021
Наргиз и Виктор Дробыш выпустили песню о любви
Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш представили в Сети совместный трек под названием "Зачем ты так?". РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T02:41
2021-06-12T02:41
2021-06-12T02:41
культура
наргиз (певица)
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
виктор дробыш
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш представили в Сети совместный трек под названием "Зачем ты так?". "Слушайте новую красивую песню о любви "Зачем ты так?" — написал Дробыш в Instagram. Сильная и проникновенная композиция посвящена тяжелому расставанию с любимым человеком, который, судя по всему, без объяснений ушел от своей второй половины. По мнению слушателей, у Наргиз и Дробыша получилась очень интересная песня, которая "трогает до глубины души". Послушать или скачать трек можно на всех цифровых площадках.
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наргиз (певица), музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, виктор дробыш
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш представили в Сети совместный трек под названием "Зачем ты так?".
"Слушайте новую красивую песню о любви "Зачем ты так?" — написал Дробыш в Instagram.
Сильная и проникновенная композиция посвящена тяжелому расставанию с любимым человеком, который, судя по всему, без объяснений ушел от своей второй половины.
По мнению слушателей, у Наргиз и Дробыша получилась очень интересная песня, которая "трогает до глубины души".
"Как красиво! Наргиз, у вас голос ласкает душу. Пойте и доставляйте людям удовольствие", "Потрясающе", "С премьерой. Очень ждали", — написали пользователи под одним из постов певицы в Instagram.
Послушать или скачать трек можно на всех цифровых площадках.