https://ria.ru/20210612/nargiz-1736686760.html

Наргиз и Виктор Дробыш выпустили песню о любви

Наргиз и Виктор Дробыш выпустили песню о любви - РИА Новости, 12.06.2021

Наргиз и Виктор Дробыш выпустили песню о любви

Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш представили в Сети совместный трек под названием "Зачем ты так?". РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T02:41

2021-06-12T02:41

2021-06-12T02:41

культура

наргиз (певица)

музыка

новости культуры

знаменитости

звезды

виктор дробыш

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш представили в Сети совместный трек под названием "Зачем ты так?". "Слушайте новую красивую песню о любви "Зачем ты так?" — написал Дробыш в Instagram. Сильная и проникновенная композиция посвящена тяжелому расставанию с любимым человеком, который, судя по всему, без объяснений ушел от своей второй половины. По мнению слушателей, у Наргиз и Дробыша получилась очень интересная песня, которая "трогает до глубины души". Послушать или скачать трек можно на всех цифровых площадках.

https://ria.ru/20200320/1568861212.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наргиз (певица), музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, виктор дробыш