Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210612/nargiz-1736686760.html
Наргиз и Виктор Дробыш выпустили песню о любви
Наргиз и Виктор Дробыш выпустили песню о любви - РИА Новости, 12.06.2021
Наргиз и Виктор Дробыш выпустили песню о любви
Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш представили в Сети совместный трек под названием "Зачем ты так?". РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T02:41
2021-06-12T02:41
культура
наргиз (певица)
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
виктор дробыш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/88481/81/884818177_0:0:1254:706_1920x0_80_0_0_ab47f9db70cd8df8e6400db2e3374e83.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш представили в Сети совместный трек под названием "Зачем ты так?". "Слушайте новую красивую песню о любви "Зачем ты так?" — написал Дробыш в Instagram. Сильная и проникновенная композиция посвящена тяжелому расставанию с любимым человеком, который, судя по всему, без объяснений ушел от своей второй половины. По мнению слушателей, у Наргиз и Дробыша получилась очень интересная песня, которая "трогает до глубины души". Послушать или скачать трек можно на всех цифровых площадках.
https://ria.ru/20200320/1568861212.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/88481/81/884818177_0:0:1254:942_1920x0_80_0_0_d96291a4735254141ab86c8209199268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наргиз (певица), музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, виктор дробыш

Наргиз и Виктор Дробыш выпустили песню о любви

02:41 12.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаргиз
Наргиз - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш представили в Сети совместный трек под названием "Зачем ты так?".
"Слушайте новую красивую песню о любви "Зачем ты так?" — написал Дробыш в Instagram.
Сильная и проникновенная композиция посвящена тяжелому расставанию с любимым человеком, который, судя по всему, без объяснений ушел от своей второй половины.
По мнению слушателей, у Наргиз и Дробыша получилась очень интересная песня, которая "трогает до глубины души".
"Как красиво! Наргиз, у вас голос ласкает душу. Пойте и доставляйте людям удовольствие", "Потрясающе", "С премьерой. Очень ждали", — написали пользователи под одним из постов певицы в Instagram.
Послушать или скачать трек можно на всех цифровых площадках.
Стоп кадр из видеоклипа на песню Обещаю певицы Каролины Куек (Ани Лорак)
20 марта 2020, 05:43Культура
Ани Лорак переживает тяжелое расставание в клипе на трек "Обещаю"
 
КультураНаргиз (певица)МузыкаНовости культурыЗнаменитостизвездыВиктор Дробыш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья
09:04Орел получил статус "Литературной столицы России"
09:00Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
08:50На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
08:50СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
08:41Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
08:38Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
08:37В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
08:31Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
08:29В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
08:26Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
08:23Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%
08:14Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона
08:11Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара
08:00Отдых как в Прибалтике: чем удивляет город Себеж и его окрестности
08:00"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами
07:25Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:04Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
06:32Врач рассказал, как распознать рак по голосу
06:15В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
Лента новостейМолния