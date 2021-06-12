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Мясников предупредил о вреде супов
Мясников предупредил о вреде супов - РИА Новости, 12.06.2021
Мясников предупредил о вреде супов
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пользе и вреде супов. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:35
2021-06-12T17:23
здоровье - общество
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пользе и вреде супов.Специалист отметил, что первые блюда во многом полезны для здоровья. Он напомнил, что суп необходим для запуска системы пищеварения. Тем не менее медик подчеркнул, что это высококалорийный продукт с большим содержанием соли."Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп", — пояснил Мясников. Он отметил, что люди старше 50 лет, а также страдающие гипертонией или другими болезнями сердца должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день, а в супе ее концентрация значительно выше.Мясников также подтвердил пользу куриного бульона, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами.
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здоровье - общество, александр мясников (врач), общество
Мясников предупредил о вреде супов
15:35 12.06.2021 (обновлено: 17:23 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Доктор Мясников рассказал о рисках для здоровья при употреблении супов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пользе и вреде супов.
Специалист отметил, что первые блюда во многом полезны для здоровья. Он напомнил, что суп необходим для запуска системы пищеварения. Тем не менее медик подчеркнул, что это высококалорийный продукт с большим содержанием соли.
"Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп", — пояснил Мясников. Он отметил, что люди старше 50 лет, а также страдающие гипертонией или другими болезнями сердца должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день, а в супе ее концентрация значительно выше.
Мясников также подтвердил пользу куриного бульона, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами.
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