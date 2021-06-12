https://ria.ru/20210612/myasnikov-1736760790.html

Мясников предупредил о вреде супов

Мясников предупредил о вреде супов - РИА Новости, 12.06.2021

Мясников предупредил о вреде супов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пользе и вреде супов. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:35

2021-06-12T15:35

2021-06-12T17:23

здоровье - общество

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пользе и вреде супов.Специалист отметил, что первые блюда во многом полезны для здоровья. Он напомнил, что суп необходим для запуска системы пищеварения. Тем не менее медик подчеркнул, что это высококалорийный продукт с большим содержанием соли."Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп", — пояснил Мясников. Он отметил, что люди старше 50 лет, а также страдающие гипертонией или другими болезнями сердца должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день, а в супе ее концентрация значительно выше.Мясников также подтвердил пользу куриного бульона, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами.

https://rsport.ria.ru/20210529/sup-1734711018.html

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2021

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здоровье - общество, александр мясников (врач), общество