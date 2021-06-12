https://ria.ru/20210612/moskva-1736729696.html

Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами

Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами - РИА Новости, 12.06.2021

Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами и праздничными плакатами в честь Дня России, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T10:31

2021-06-12T10:31

2021-06-12T10:31

россия

новый арбат

день россии

петр бирюков

центральный телеграф

москва

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами и праздничными плакатами в честь Дня России, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Более 1,2 тысячи флагов установлены на восьми мостах - Новоарбатском, Большом Москворецком, Большом Устьинском, Крымском, Большом Краснохолмском, мосту Победы, а также на 1-м и 2-м Минских путепроводах. На фасаде Государственной Думы со стороны улицы Охотный ряд размещены декоративное панно и 18 флаговых конструкций", — рассказал Бирюков.Он отметил, что на остановочных павильонах, киосках и афишных стендах установлено более 700 праздничных тематических плакатов. Кроме того, подготовлен поздравительный видеоролик, который сегодня будет транслироваться на 75 цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате, здании Центрального телеграфа.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что архитектурно-художественная подсветка столичных зданий 12 июня будет работать в праздничном режиме.

https://ria.ru/20210612/krym-1736728782.html

https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736438444.html

россия

новый арбат

москва

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россия, новый арбат, день россии, петр бирюков, центральный телеграф, москва, общество