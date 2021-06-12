Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/moskva-1736729696.html
Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами
Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами - РИА Новости, 12.06.2021
Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами и праздничными плакатами в честь Дня России, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T10:31
2021-06-12T10:31
россия
новый арбат
день россии
петр бирюков
центральный телеграф
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572852187_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_6108b4d120382820968438326b94e3f2.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами и праздничными плакатами в честь Дня России, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Более 1,2 тысячи флагов установлены на восьми мостах - Новоарбатском, Большом Москворецком, Большом Устьинском, Крымском, Большом Краснохолмском, мосту Победы, а также на 1-м и 2-м Минских путепроводах. На фасаде Государственной Думы со стороны улицы Охотный ряд размещены декоративное панно и 18 флаговых конструкций", — рассказал Бирюков.Он отметил, что на остановочных павильонах, киосках и афишных стендах установлено более 700 праздничных тематических плакатов. Кроме того, подготовлен поздравительный видеоролик, который сегодня будет транслироваться на 75 цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате, здании Центрального телеграфа.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что архитектурно-художественная подсветка столичных зданий 12 июня будет работать в праздничном режиме.
https://ria.ru/20210612/krym-1736728782.html
https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736438444.html
россия
новый арбат
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572852187_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29a3940136be1985023c581a5adccfb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новый арбат, день россии, петр бирюков, центральный телеграф, москва, общество
Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами
10:31 12.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлагштоки, установленные на Новоарбатском мосту в Москве ко Дню России
Флагштоки, установленные на Новоарбатском мосту в Москве ко Дню России - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Москву украсили флагами и праздничными плакатами в честь Дня России, сообщил заммэра Бирюков.

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами и праздничными плакатами в честь Дня России, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Более 1,2 тысячи флагов установлены на восьми мостах - Новоарбатском, Большом Москворецком, Большом Устьинском, Крымском, Большом Краснохолмском, мосту Победы, а также на 1-м и 2-м Минских путепроводах. На фасаде Государственной Думы со стороны улицы Охотный ряд размещены декоративное панно и 18 флаговых конструкций", — рассказал Бирюков.
Пейзаж в цветах российского триколора на федеральной трассе Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 10:14
Трассу "Таврида" в Крыму ко Дню России украсили арт-объектом
Он отметил, что на остановочных павильонах, киосках и афишных стендах установлено более 700 праздничных тематических плакатов. Кроме того, подготовлен поздравительный видеоролик, который сегодня будет транслироваться на 75 цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате, здании Центрального телеграфа.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что архитектурно-художественная подсветка столичных зданий 12 июня будет работать в праздничном режиме.
Девушки на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 01:03
День России
 
РоссияНовый АрбатДень РоссииПетр БирюковЦентральный телеграфМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
09:09Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
03:18Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
Лента новостейМолния