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Перед Россией стоят новые задачи в экономике и соцсфере, заявил Мишустин
Перед Россией стоят новые задачи в экономике и соцсфере, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.06.2021
Перед Россией стоят новые задачи в экономике и соцсфере, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём России, отметив, что сегодня перед РФ стоят новые, стратегически важные задачи в экономике и... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:26
2021-06-12T13:26
россия
день россии
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём России, отметив, что сегодня перед РФ стоят новые, стратегически важные задачи в экономике и социальной сфере, телеграмма опубликована на сайте кабмина."12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот судьбоносный выбор положил начало развитию России как правового демократического государства. И сегодня перед нами стоят новые, стратегически важные задачи в экономике и социальной сфере, от успешного решения которых зависит будущее страны, достойная жизнь миллионов наших граждан", - сказал Мишустин.Он выразил уверенность, что компетентность, инициативность, энергия и ответственность каждого россиянина помогут достичь намеченных целей, сделать всё для процветания России.
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россия, день россии, михаил мишустин, общество
Перед Россией стоят новые задачи в экономике и соцсфере, заявил Мишустин
13:26 12.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Мишустин поздравил жителей страны с Днем России и рассказал о новых задачах в экономике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём России, отметив, что сегодня перед РФ стоят новые, стратегически важные задачи в экономике и социальной сфере, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот судьбоносный выбор положил начало развитию России как правового демократического государства. И сегодня перед нами стоят новые, стратегически важные задачи в экономике и социальной сфере, от успешного решения которых зависит будущее страны, достойная жизнь миллионов наших граждан", - сказал Мишустин.
Он выразил уверенность, что компетентность, инициативность, энергия и ответственность каждого россиянина помогут достичь намеченных целей, сделать всё для процветания России.
Путин на церемонии вручения госнаград поздравил граждан с Днем России - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 12:13
Путин поздравил жителей страны с Днем России
 
РоссияДень РоссииМихаил МишустинОбщество
 
 
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