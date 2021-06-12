https://ria.ru/20210612/mishustin-1736746292.html

Перед Россией стоят новые задачи в экономике и соцсфере, заявил Мишустин

Перед Россией стоят новые задачи в экономике и соцсфере, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.06.2021

Перед Россией стоят новые задачи в экономике и соцсфере, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём России, отметив, что сегодня перед РФ стоят новые, стратегически важные задачи в экономике и... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T13:26

2021-06-12T13:26

2021-06-12T13:26

россия

день россии

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём России, отметив, что сегодня перед РФ стоят новые, стратегически важные задачи в экономике и социальной сфере, телеграмма опубликована на сайте кабмина."12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот судьбоносный выбор положил начало развитию России как правового демократического государства. И сегодня перед нами стоят новые, стратегически важные задачи в экономике и социальной сфере, от успешного решения которых зависит будущее страны, достойная жизнь миллионов наших граждан", - сказал Мишустин.Он выразил уверенность, что компетентность, инициативность, энергия и ответственность каждого россиянина помогут достичь намеченных целей, сделать всё для процветания России.

https://ria.ru/20210612/putin-1736739382.html

россия

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2021

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россия, день россии, михаил мишустин, общество