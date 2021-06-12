https://ria.ru/20210612/minobrnauki-1736755631.html

Минобрнауки опровергло сообщения о прошлой работе задержанного чиновника

Минобрнауки опровергло сообщения о прошлой работе задержанного чиновника - РИА Новости, 12.06.2021

Минобрнауки опровергло сообщения о прошлой работе задержанного чиновника

Минобрнауки РФ опровергло РИА Новости информацию о том, что задержанный замдиректора департамента управления делами ведомства Роман Коровин работал в МЧС... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T14:58

2021-06-12T14:58

2021-06-12T14:58

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московская область (подмосковье)

тюменская область

происшествия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло РИА Новости информацию о том, что задержанный замдиректора департамента управления делами ведомства Роман Коровин работал в МЧС Тюменской области.Ранее в Хорошевском суде Москвы сообщили, что следователи обратились в суд с ходатайством об аресте Коровина по статье о мошенничестве при получении выплат. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В пресс-службе Минобрнауки заявляли, что дело связано с его предыдущим местом работы. Некоторые СМИ писали, что Коровин в прошлом работал в МЧС Тюменской области."Мы опровергаем информацию о том, что Коровин работал в МЧС Тюменской области", - заявили в пресс-службе министерства.В ведомстве уточнили, что предыдущее место работы Коровина - Специальное управление федеральной противопожарной службы № 100 МЧС России в Одинцовском районе Московской области.

https://ria.ru/20210612/zaderzhanie-1736747127.html

https://ria.ru/20210610/zaderzhanie-1736412924.html

москва

московская область (подмосковье)

тюменская область

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2021

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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), тюменская область, происшествия