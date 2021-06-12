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Минобрнауки опровергло сообщения о прошлой работе задержанного чиновника
Минобрнауки опровергло сообщения о прошлой работе задержанного чиновника - РИА Новости, 12.06.2021
Минобрнауки опровергло сообщения о прошлой работе задержанного чиновника
Минобрнауки РФ опровергло РИА Новости информацию о том, что задержанный замдиректора департамента управления делами ведомства Роман Коровин работал в МЧС... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:58
2021-06-12T14:58
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
тюменская область
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло РИА Новости информацию о том, что задержанный замдиректора департамента управления делами ведомства Роман Коровин работал в МЧС Тюменской области.Ранее в Хорошевском суде Москвы сообщили, что следователи обратились в суд с ходатайством об аресте Коровина по статье о мошенничестве при получении выплат. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В пресс-службе Минобрнауки заявляли, что дело связано с его предыдущим местом работы. Некоторые СМИ писали, что Коровин в прошлом работал в МЧС Тюменской области."Мы опровергаем информацию о том, что Коровин работал в МЧС Тюменской области", - заявили в пресс-службе министерства.В ведомстве уточнили, что предыдущее место работы Коровина - Специальное управление федеральной противопожарной службы № 100 МЧС России в Одинцовском районе Московской области.
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), тюменская область, происшествия
Минобрнауки опровергло сообщения о прошлой работе задержанного чиновника
14:58 12.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Минобрнауки опровергло данные о том, что задержанный Коровин работал в МЧС Тюменской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло РИА Новости информацию о том, что задержанный замдиректора департамента управления делами ведомства Роман Коровин работал в МЧС Тюменской области.
Ранее в Хорошевском суде Москвы сообщили, что следователи обратились в суд с ходатайством об аресте Коровина по статье о мошенничестве при получении выплат. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В пресс-службе Минобрнауки заявляли, что дело связано с его предыдущим местом работы. Некоторые СМИ писали, что Коровин в прошлом работал в МЧС Тюменской области.
Коровин Роман Сергеевич - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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"Мы опровергаем информацию о том, что Коровин работал в МЧС Тюменской области", - заявили в пресс-службе министерства.
В ведомстве уточнили, что предыдущее место работы Коровина - Специальное управление федеральной противопожарной службы № 100 МЧС России в Одинцовском районе Московской области.
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Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)Тюменская областьПроисшествия
 
 
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