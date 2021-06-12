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Гинцбург: у России самая эффективная "армия охотников за микробами"
Гинцбург: у России самая эффективная "армия охотников за микробами" - РИА Новости, 12.06.2021
Гинцбург: у России самая эффективная "армия охотников за микробами"
Россия располагает самой эффективной и хорошо подготовленной "армией охотников за микробами", поэтому вызовы, которые бросают патогенные микроорганизмы, удастся РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:10
2021-06-12T13:10
россия
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия располагает самой эффективной и хорошо подготовленной "армией охотников за микробами", поэтому вызовы, которые бросают патогенные микроорганизмы, удастся победить, заявил директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В субботу в Кремле проходит церемония вручения госпремий и награждения героев труда."Совершенно правильно, что одним из приоритетов политики России является поддержание научных школ и в частности поиск, продвижение и воспитание молодых людей, которые решили свою жизнь посвятить науке. Этот сплав профессионализма с молодостью позволяет создавать высокоточное оружие, с помощью которого мы очень эффективно защищаемся от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов, которые мы победим и победим, потому что наша страна располагает самой эффективно и наиболее хорошо подготовленной армией охотников за микробами", - сказал Гинцбург на церемонии.Она отметил, что эта "армия" может защитить как свою страну, так и весь мир.
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россия, александр гинцбург, общество
Гинцбург: у России самая эффективная "армия охотников за микробами"
13:10 12.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Глава ГНЦ имени Гамалеи заявил, что у России самая эффективная "армия охотников за микробами"

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия располагает самой эффективной и хорошо подготовленной "армией охотников за микробами", поэтому вызовы, которые бросают патогенные микроорганизмы, удастся победить, заявил директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В субботу в Кремле проходит церемония вручения госпремий и награждения героев труда.
"Совершенно правильно, что одним из приоритетов политики России является поддержание научных школ и в частности поиск, продвижение и воспитание молодых людей, которые решили свою жизнь посвятить науке. Этот сплав профессионализма с молодостью позволяет создавать высокоточное оружие, с помощью которого мы очень эффективно защищаемся от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов, которые мы победим и победим, потому что наша страна располагает самой эффективно и наиболее хорошо подготовленной армией охотников за микробами", - сказал Гинцбург на церемонии.
Она отметил, что эта "армия" может защитить как свою страну, так и весь мир.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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