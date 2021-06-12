https://ria.ru/20210612/mikroby-1736744722.html

Гинцбург: у России самая эффективная "армия охотников за микробами"

Гинцбург: у России самая эффективная "армия охотников за микробами" - РИА Новости, 12.06.2021

Гинцбург: у России самая эффективная "армия охотников за микробами"

Россия располагает самой эффективной и хорошо подготовленной "армией охотников за микробами", поэтому вызовы, которые бросают патогенные микроорганизмы, удастся РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T13:10

2021-06-12T13:10

2021-06-12T13:10

россия

александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия располагает самой эффективной и хорошо подготовленной "армией охотников за микробами", поэтому вызовы, которые бросают патогенные микроорганизмы, удастся победить, заявил директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В субботу в Кремле проходит церемония вручения госпремий и награждения героев труда."Совершенно правильно, что одним из приоритетов политики России является поддержание научных школ и в частности поиск, продвижение и воспитание молодых людей, которые решили свою жизнь посвятить науке. Этот сплав профессионализма с молодостью позволяет создавать высокоточное оружие, с помощью которого мы очень эффективно защищаемся от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов, которые мы победим и победим, потому что наша страна располагает самой эффективно и наиболее хорошо подготовленной армией охотников за микробами", - сказал Гинцбург на церемонии.Она отметил, что эта "армия" может защитить как свою страну, так и весь мир.

https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736268350.html

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россия, александр гинцбург, общество