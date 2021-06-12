Глава МИД Белоруссии призвал западных дипломатов не быть "политиканами"
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал западных дипломатов не быть "политиканами"
МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что недавнее заявление западных дипломатов, аккредитованных в республике, находится на грани ультиматумов, призвал искать пути решения имеющихся проблем в отношениях с Минском, а не быть политиканами.
В начале этой недели представительство ЕС в Минске, посольства стран-членов союза, а также США, Великобритании, Швейцарии и Японии в связи с прошедшими переговорами с главой МИД Белоруссии распространили заявление. В нем они отметили нарастание кризиса в Белоруссии и призвали белорусские власти выполнять обязательства в области прав человека, освободить и реабилитировать задержанных в связи с протестами оппозиции, а также "начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ".
"Я с удивлением прочитал это заявление послов стран ЕС и некоторых других западных стран, появившееся буквально через пару десятков минут после нашей встречи в МИДе. В моем понимании это – однобокое политическое заявление на грани ультиматумов и требований", - сказал Макей в интервью телеканалу ОНТ, показанном в субботу.
Он отметил, что во время той встречи в МИД с аккредитованными в стране послами и представителями международных организаций обращал внимание, что нужно быть дипломатами, а не "политиками или тем более политиканами". "Мы должны обсуждать реально и конкретно возможные проблемы, существующие между Беларусью и той или иной страной, перспективы наших взаимоотношений, пути решения проблем", - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что состоявшаяся недавно встреча с представителями посольств и международных организаций демонстрирует открытость белорусской стороны к обсуждению любых вопросов, в том числе и назревших проблем. Макей констатировал, что встреча была намного более многомерной и более содержательной, чем это кажется, исходя из заявления западных дипломатов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.