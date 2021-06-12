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Глава МИД Белоруссии призвал западных дипломатов не быть "политиканами"
Глава МИД Белоруссии призвал западных дипломатов не быть "политиканами" - РИА Новости, 12.06.2021
Глава МИД Белоруссии призвал западных дипломатов не быть "политиканами"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что недавнее заявление западных дипломатов, аккредитованных в республике, находится на грани... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T22:34
2021-06-12T22:34
обсе
владимир макей
александр лукашенко
бюро по демократическим институтам и правам человека
мид белоруссии
белоруссия
япония
сша
в мире
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МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что недавнее заявление западных дипломатов, аккредитованных в республике, находится на грани ультиматумов, призвал искать пути решения имеющихся проблем в отношениях с Минском, а не быть политиканами.В начале этой недели представительство ЕС в Минске, посольства стран-членов союза, а также США, Великобритании, Швейцарии и Японии в связи с прошедшими переговорами с главой МИД Белоруссии распространили заявление. В нем они отметили нарастание кризиса в Белоруссии и призвали белорусские власти выполнять обязательства в области прав человека, освободить и реабилитировать задержанных в связи с протестами оппозиции, а также "начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ"."Я с удивлением прочитал это заявление послов стран ЕС и некоторых других западных стран, появившееся буквально через пару десятков минут после нашей встречи в МИДе. В моем понимании это – однобокое политическое заявление на грани ультиматумов и требований", - сказал Макей в интервью телеканалу ОНТ, показанном в субботу.Он отметил, что во время той встречи в МИД с аккредитованными в стране послами и представителями международных организаций обращал внимание, что нужно быть дипломатами, а не "политиками или тем более политиканами". "Мы должны обсуждать реально и конкретно возможные проблемы, существующие между Беларусью и той или иной страной, перспективы наших взаимоотношений, пути решения проблем", - подчеркнул министр.Он подчеркнул, что состоявшаяся недавно встреча с представителями посольств и международных организаций демонстрирует открытость белорусской стороны к обсуждению любых вопросов, в том числе и назревших проблем. Макей констатировал, что встреча была намного более многомерной и более содержательной, чем это кажется, исходя из заявления западных дипломатов.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/minsk-1736776701.html
https://ria.ru/20210611/sanktsii-1736660728.html
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обсе, владимир макей , александр лукашенко, бюро по демократическим институтам и правам человека, мид белоруссии, белоруссия, япония, сша, в мире
Глава МИД Белоруссии призвал западных дипломатов не быть "политиканами"
22:34 12.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал западных дипломатов не быть "политиканами"

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МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что недавнее заявление западных дипломатов, аккредитованных в республике, находится на грани ультиматумов, призвал искать пути решения имеющихся проблем в отношениях с Минском, а не быть политиканами.
В начале этой недели представительство ЕС в Минске, посольства стран-членов союза, а также США, Великобритании, Швейцарии и Японии в связи с прошедшими переговорами с главой МИД Белоруссии распространили заявление. В нем они отметили нарастание кризиса в Белоруссии и призвали белорусские власти выполнять обязательства в области прав человека, освободить и реабилитировать задержанных в связи с протестами оппозиции, а также "начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ".
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 17:54В мире
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"Я с удивлением прочитал это заявление послов стран ЕС и некоторых других западных стран, появившееся буквально через пару десятков минут после нашей встречи в МИДе. В моем понимании это – однобокое политическое заявление на грани ультиматумов и требований", - сказал Макей в интервью телеканалу ОНТ, показанном в субботу.
Он отметил, что во время той встречи в МИД с аккредитованными в стране послами и представителями международных организаций обращал внимание, что нужно быть дипломатами, а не "политиками или тем более политиканами". "Мы должны обсуждать реально и конкретно возможные проблемы, существующие между Беларусью и той или иной страной, перспективы наших взаимоотношений, пути решения проблем", - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что состоявшаяся недавно встреча с представителями посольств и международных организаций демонстрирует открытость белорусской стороны к обсуждению любых вопросов, в том числе и назревших проблем. Макей констатировал, что встреча была намного более многомерной и более содержательной, чем это кажется, исходя из заявления западных дипломатов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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