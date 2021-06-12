https://ria.ru/20210612/merkel-1736774159.html
Меркель рассказала Байдену о своей позиции по "Северному потоку — 2"
Меркель рассказала Байдену о своей позиции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.06.2021
Меркель рассказала Байдену о своей позиции по "Северному потоку — 2"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась c президентом США Джо Байденом на полях саммита G7, коротко обсудив с ним проект "Северный поток — 2". РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:25
2021-06-12T17:25
2021-06-12T18:04
северный поток — 2
g7
нато
ангела меркель
джо байден
владимир путин
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германия
сша
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БЕРЛИН, 12 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась c президентом США Джо Байденом на полях саммита G7, коротко обсудив с ним проект "Северный поток — 2"."Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно <...>, что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа", — сказала она журналистам.Лидеры обсудили предстоящие переговоры Байдена с Владимиром Путиным и обменялись мнениями по саммиту НАТО и "по вопросу Афганистана"."У нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше", — добавила Меркель."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом. Вторую ветку могут достроить за полтора — два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210612/putin-1736714122.html
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северный поток — 2, g7, нато, ангела меркель, джо байден, владимир путин, украина, германия, сша, в мире
Меркель рассказала Байдену о своей позиции по "Северному потоку — 2"
17:25 12.06.2021 (обновлено: 18:04 12.06.2021)
Меркель заявила, что обсудила с Байденом будущую встречу с Путиным и "Северный поток — 2"