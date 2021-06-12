https://ria.ru/20210612/melanshon-1736796390.html

Мужчину, бросившего муку в Меланшона, задержали

Мужчину, бросившего муку в Меланшона, задержали - РИА Новости, 12.06.2021

Мужчину, бросившего муку в Меланшона, задержали

Мужчина, бросивший муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на манифестации в Париже, был взят под стражу, сообщает телеканал... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T21:34

2021-06-12T21:34

2021-06-12T21:34

жан-люк меланшон

эммануэль макрон

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на манифестации в Париже, был взят под стражу, сообщает телеканал BFMTV.Он был задержан около 18.30 (19.30 мск) в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино за "умышленное насилие в отношении лица, несущего государственную службу". Кроме того, телеканал сообщает о втором задержанном.В субботу в Париже перед началом "Марша за свободы", организованного левыми партиями и профсоюзами, Меланшон, стоявший в начале колонны демонстрантов, отвечал на вопросы журналистов. Внезапно мужчина бросил в него муку.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" осудил "трусливый" поступок, отмечая "большое напряжение" в обществе, отмечает телеканал.Несколько дней назад во время визита в департамент Дром президент Франции Эммануэль Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту французской республики. Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырём месяцам тюремного заключения.

https://ria.ru/20210612/politik-1736761848.html

франция

париж

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жан-люк меланшон, эммануэль макрон, франция, париж, в мире