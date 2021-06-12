Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/melanshon-1736796390.html
Мужчину, бросившего муку в Меланшона, задержали
Мужчину, бросившего муку в Меланшона, задержали - РИА Новости, 12.06.2021
Мужчину, бросившего муку в Меланшона, задержали
Мужчина, бросивший муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на манифестации в Париже, был взят под стражу, сообщает телеканал... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T21:34
2021-06-12T21:34
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149214/51/1492145102_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_aa3cda93bc702106133ccf1903820a24.jpg
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на манифестации в Париже, был взят под стражу, сообщает телеканал BFMTV.Он был задержан около 18.30 (19.30 мск) в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино за "умышленное насилие в отношении лица, несущего государственную службу". Кроме того, телеканал сообщает о втором задержанном.В субботу в Париже перед началом "Марша за свободы", организованного левыми партиями и профсоюзами, Меланшон, стоявший в начале колонны демонстрантов, отвечал на вопросы журналистов. Внезапно мужчина бросил в него муку.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" осудил "трусливый" поступок, отмечая "большое напряжение" в обществе, отмечает телеканал.Несколько дней назад во время визита в департамент Дром президент Франции Эммануэль Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту французской республики. Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырём месяцам тюремного заключения.
https://ria.ru/20210612/politik-1736761848.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149214/51/1492145102_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_b0e77220b5c85a80d80188b53bc06808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жан-люк меланшон, эммануэль макрон, франция, париж, в мире
Мужчину, бросившего муку в Меланшона, задержали
21:34 12.06.2021
 
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк

Мужчину, бросившего муку в Жан-Люка Меланшона в Париже, задержали

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на манифестации в Париже, был взят под стражу, сообщает телеканал BFMTV.
Он был задержан около 18.30 (19.30 мск) в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино за "умышленное насилие в отношении лица, несущего государственную службу". Кроме того, телеканал сообщает о втором задержанном.
Лидера левой партии Меланшона обсыпали мукой на манифестации в Париже - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 15:46
В Париже в Жан-Люка Меланшона бросили мукой
В субботу в Париже перед началом "Марша за свободы", организованного левыми партиями и профсоюзами, Меланшон, стоявший в начале колонны демонстрантов, отвечал на вопросы журналистов. Внезапно мужчина бросил в него муку.
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" осудил "трусливый" поступок, отмечая "большое напряжение" в обществе, отмечает телеканал.
Несколько дней назад во время визита в департамент Дром президент Франции Эммануэль Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту французской республики. Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырём месяцам тюремного заключения.
 
Жан-Люк МеланшонЭммануэль МакронФранцияПарижВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
09:09Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
03:18Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
Лента новостейМолния