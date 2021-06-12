Мужчину, бросившего муку в Меланшона, задержали
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле
Мужчину, бросившего муку в Жан-Люка Меланшона в Париже, задержали
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на манифестации в Париже, был взят под стражу, сообщает телеканал BFMTV.
Он был задержан около 18.30 (19.30 мск) в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино за "умышленное насилие в отношении лица, несущего государственную службу". Кроме того, телеканал сообщает о втором задержанном.
Вчера, 15:46В Париже в Жан-Люка Меланшона бросили мукой
В субботу в Париже перед началом "Марша за свободы", организованного левыми партиями и профсоюзами, Меланшон, стоявший в начале колонны демонстрантов, отвечал на вопросы журналистов. Внезапно мужчина бросил в него муку.
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" осудил "трусливый" поступок, отмечая "большое напряжение" в обществе, отмечает телеканал.
Несколько дней назад во время визита в департамент Дром президент Франции Эммануэль Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту французской республики. Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырём месяцам тюремного заключения.