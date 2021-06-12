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В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима

В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 12.06.2021

В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима

На усиление контроля масочно-перчаточного режима в транспорте с 15 июня выйдет 100% штата контролеров, с начала июня уже выявили свыше 18 тысяч нарушений... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T19:21

2021-06-12T19:21

2021-06-12T20:04

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На усиление контроля масочно-перчаточного режима в транспорте с 15 июня выйдет 100% штата контролеров, с начала июня уже выявили свыше 18 тысяч нарушений режима, сообщил РИА Новости в субботу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.По его словам, число зараженных COVID-19 в Москве возросло, контролеры различных направлений усилят проверки соблюдения масочно-перчаточного режима на наземном и железнодорожном транспорте, на всех участках метро: на входе, перронах, в вагонах поездов, то есть 100% штата контролеров выходят на усиление контроля."Эпидемиологическая ситуация в Москве ухудшается. Мы видим резкий скачок заболеваемости COVID-19, от каждого из нас сейчас зависит, как будет развиваться обстановка в городе. Контроль соблюдения масочно-перчаточного режима полностью оправдал свою пользу в борьбе с коронавирусом. Мы усиливаем проверки соблюдения правил, только строгое отношение к соблюдению правил в транспорте позволит добиться высокого уровня безопасности пассажиров", - отметил Султанов.Собеседник агентства уточнил, что в транспорте с 1 июня выявлено свыше 18 тысяч нарушений."При проезде на общественном транспорте пассажиры должны заранее надевать средства защиты и не снимать их на протяжении всей поездки. При отсутствии маски и перчаток, комплект можно приобрести в кассах метрополитена или вендинговых аппаратах. В текущей ситуации роста заболеваемости COVID-19 в Москве очень важно соблюдать все меры индивидуальной защиты, в том числе, носить маски и перчатки. В городском транспорте это по-прежнему обязательное требование", - подчеркнул Султанов.

https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736757177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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