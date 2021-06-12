https://ria.ru/20210612/mashina-1736787180.html

В Пенсильвании машина въехала в здание клиники

В Пенсильвании машина въехала в здание клиники - РИА Новости, 12.06.2021

В Пенсильвании машина въехала в здание клиники

Автомобиль въехал в здании медицинского центра в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего погибли три человека и несколько... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T19:55

2021-06-12T19:55

2021-06-12T20:06

пенсильвания

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в здании медицинского центра в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего погибли три человека и несколько пострадали, сообщают местные экстренные службы."Подтверждено три смерти. Один из медиков был перевезен в местную больницу из-за легкого отравления дымом", - говорится в Twitter департамента общественной безопасности Питтсбурга.Отмечается, что на месте работают пожарные, экстренные службы и полиция.Глава ведомства, которое координирует действия экстренных служб Питтсбурга, Венделл Хиссрич заявил каналу WPXI, что в результате происшествия одного человека доставили в больницу в критическом состоянии, один был ранен в легкой степени и еще один отравился дымом.По словам Хиссрича, в клинику для доноров плазмы автомобиль въехал на скорости примерно 160 км/ч. После чего в здании начался пожар.

https://ria.ru/20210612/chikago-1736785744.html

пенсильвания

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пенсильвания