Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/mashina-1736787180.html
В Пенсильвании машина въехала в здание клиники
В Пенсильвании машина въехала в здание клиники - РИА Новости, 12.06.2021
В Пенсильвании машина въехала в здание клиники
Автомобиль въехал в здании медицинского центра в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего погибли три человека и несколько... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T19:55
2021-06-12T20:06
пенсильвания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:286:2000:1411_1920x0_80_0_0_9fa492d45a0492c9bcd2a2ea50139381.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в здании медицинского центра в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего погибли три человека и несколько пострадали, сообщают местные экстренные службы."Подтверждено три смерти. Один из медиков был перевезен в местную больницу из-за легкого отравления дымом", - говорится в Twitter департамента общественной безопасности Питтсбурга.Отмечается, что на месте работают пожарные, экстренные службы и полиция.Глава ведомства, которое координирует действия экстренных служб Питтсбурга, Венделл Хиссрич заявил каналу WPXI, что в результате происшествия одного человека доставили в больницу в критическом состоянии, один был ранен в легкой степени и еще один отравился дымом.По словам Хиссрича, в клинику для доноров плазмы автомобиль въехал на скорости примерно 160 км/ч. После чего в здании начался пожар.
https://ria.ru/20210612/chikago-1736785744.html
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:0:1882:1411_1920x0_80_0_0_5bc3ee23ba038eae72584b0995ec8ee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсильвания
В Пенсильвании машина въехала в здание клиники
19:55 12.06.2021 (обновлено: 20:06 12.06.2021)
 
© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в Нью-Арке, США
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Mel Evans

В Пенсильвании три человека погибли после того, как машина въехала в здание клиники

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в здании медицинского центра в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего погибли три человека и несколько пострадали, сообщают местные экстренные службы.
"Подтверждено три смерти. Один из медиков был перевезен в местную больницу из-за легкого отравления дымом", - говорится в Twitter департамента общественной безопасности Питтсбурга.
Отмечается, что на месте работают пожарные, экстренные службы и полиция.
Глава ведомства, которое координирует действия экстренных служб Питтсбурга, Венделл Хиссрич заявил каналу WPXI, что в результате происшествия одного человека доставили в больницу в критическом состоянии, один был ранен в легкой степени и еще один отравился дымом.
По словам Хиссрича, в клинику для доноров плазмы автомобиль въехал на скорости примерно 160 км/ч. После чего в здании начался пожар.
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 19:41
В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек
 
Пенсильвания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
09:09Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
03:18Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
Лента новостейМолния