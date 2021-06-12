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В Пенсильвании машина въехала в здание клиники
В Пенсильвании машина въехала в здание клиники - РИА Новости, 12.06.2021
В Пенсильвании машина въехала в здание клиники
Автомобиль въехал в здании медицинского центра в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего погибли три человека и несколько... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T19:55
2021-06-12T19:55
2021-06-12T20:06
пенсильвания
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в здании медицинского центра в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего погибли три человека и несколько пострадали, сообщают местные экстренные службы."Подтверждено три смерти. Один из медиков был перевезен в местную больницу из-за легкого отравления дымом", - говорится в Twitter департамента общественной безопасности Питтсбурга.Отмечается, что на месте работают пожарные, экстренные службы и полиция.Глава ведомства, которое координирует действия экстренных служб Питтсбурга, Венделл Хиссрич заявил каналу WPXI, что в результате происшествия одного человека доставили в больницу в критическом состоянии, один был ранен в легкой степени и еще один отравился дымом.По словам Хиссрича, в клинику для доноров плазмы автомобиль въехал на скорости примерно 160 км/ч. После чего в здании начался пожар.
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пенсильвания
В Пенсильвании машина въехала в здание клиники
19:55 12.06.2021 (обновлено: 20:06 12.06.2021)
В Пенсильвании три человека погибли после того, как машина въехала в здание клиники
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в здании медицинского центра в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего погибли три человека и несколько пострадали, сообщают местные экстренные службы.
"Подтверждено три смерти. Один из медиков был перевезен в местную больницу из-за легкого отравления дымом", - говорится в Twitter департамента общественной безопасности Питтсбурга.
Отмечается, что на месте работают пожарные, экстренные службы и полиция.
Глава ведомства, которое координирует действия экстренных служб Питтсбурга, Венделл Хиссрич заявил каналу WPXI, что в результате происшествия одного человека доставили в больницу в критическом состоянии, один был ранен в легкой степени и еще один отравился дымом.
По словам Хиссрича, в клинику для доноров плазмы автомобиль въехал на скорости примерно 160 км/ч. После чего в здании начался пожар.