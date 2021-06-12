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В Луганске высадили аллею берез в знак единства с Россией
В Луганске высадили аллею берез в знак единства с Россией - РИА Новости, 12.06.2021
В Луганске высадили аллею берез в знак единства с Россией
Аллею берез "Мы вместе", символизирующую единство самопровозглашенной Луганской народной республики и Российской Федерации, высадили в День России в Луганске,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:54
2021-06-12T15:54
россия
денис мирошниченко
манолис пилавов
донецкая народная республика
день россии
луганск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Аллею берез "Мы вместе", символизирующую единство самопровозглашенной Луганской народной республики и Российской Федерации, высадили в День России в Луганске, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.В мероприятии приняли участие председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко, депутаты парламента ЛНР, главы администраций городов и районов ЛНР и жители Луганска.Перед высадкой деревьев председатель Народного Совета Денис Мирошниченко и глава администрации Луганска Манолис Пилавов торжественно открыли тематическую инсталляцию в виде матрешек. Также для гостей праздника выступили местные творческие коллективы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210612/pridnestrove-1736742662.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, денис мирошниченко, манолис пилавов, донецкая народная республика, день россии, луганск, оон, в мире
В Луганске высадили аллею берез в знак единства с Россией
15:54 12.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга, посвященного Дню России, в Луганске. 12 июня 2019
Участники митинга, посвященного Дню России, в Луганске. 12 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Аллею берез "Мы вместе", символизирующую единство ЛНР и России, высадили в Луганске

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Аллею берез "Мы вместе", символизирующую единство самопровозглашенной Луганской народной республики и Российской Федерации, высадили в День России в Луганске, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 12:48
В Приднестровье отмечают День России
В мероприятии приняли участие председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко, депутаты парламента ЛНР, главы администраций городов и районов ЛНР и жители Луганска.
"Сегодня день, который очень значим для нас, для новейшей истории нашей республики, несмотря на те трагические провокации, которые произошли вчера со стороны Украины (убийство украинской ДРГ пятерых сотрудников Народной милиции - ред.). Этот праздник – это тот путь, который мы выбрали еще в 2014 году и никакие провокации нас с этого пути не сдвинут", - сказал Мирошниченко.
Перед высадкой деревьев председатель Народного Совета Денис Мирошниченко и глава администрации Луганска Манолис Пилавов торжественно открыли тематическую инсталляцию в виде матрешек. Также для гостей праздника выступили местные творческие коллективы.
"Мы, жители Луганской народной республики, считаем себя частью России и живем с ней в едином ритме, с каждым годом все больше укрепляя связь поколений, устремлений и поддерживая единый вектор развития", - подчеркнул глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Девушки на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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РоссияДенис МирошниченкоМанолис ПилавовДонецкая Народная РеспубликаДень РоссииЛуганскООНВ мире
 
 
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