https://ria.ru/20210612/lugansk-1736763000.html

В Луганске высадили аллею берез в знак единства с Россией

В Луганске высадили аллею берез в знак единства с Россией - РИА Новости, 12.06.2021

В Луганске высадили аллею берез в знак единства с Россией

Аллею берез "Мы вместе", символизирующую единство самопровозглашенной Луганской народной республики и Российской Федерации, высадили в День России в Луганске,... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:54

2021-06-12T15:54

2021-06-12T15:54

россия

денис мирошниченко

манолис пилавов

донецкая народная республика

день россии

луганск

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Аллею берез "Мы вместе", символизирующую единство самопровозглашенной Луганской народной республики и Российской Федерации, высадили в День России в Луганске, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.В мероприятии приняли участие председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко, депутаты парламента ЛНР, главы администраций городов и районов ЛНР и жители Луганска.Перед высадкой деревьев председатель Народного Совета Денис Мирошниченко и глава администрации Луганска Манолис Пилавов торжественно открыли тематическую инсталляцию в виде матрешек. Также для гостей праздника выступили местные творческие коллективы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210612/pridnestrove-1736742662.html

https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736438444.html

россия

донецкая народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис мирошниченко, манолис пилавов, донецкая народная республика, день россии, луганск, оон, в мире