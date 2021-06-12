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ЛНР обвинила Киев в информационных вбросах
ЛНР обвинила Киев в информационных вбросах - РИА Новости, 12.06.2021
ЛНР обвинила Киев в информационных вбросах
Народная милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила Киев в информационных вбросах вокруг нападения украинской диверсионной группы в... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:57
2021-06-12T17:16
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
владимир зеленский
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Народная милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила Киев в информационных вбросах вокруг нападения украинской диверсионной группы в пятницу на наблюдательный пост ЛНР, сообщил журналистам офицер оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР, один из которых застрелен из снайперской винтовки иностранного производства. Киев отрицает эти обвинения."Подразделениями Информационно-психологических операций ВСУ проводится активная работа по информационному прикрытию преступления, совершенного боевиками отдельного центра спецопераций "Запад" по приказу президента Украины (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) и командующего ООС (Анатолия Кравченко. — Прим. ред.)", — заявил Филипоненко.Он подчеркнул, что опровержение о причастности украинских диверсантов к нападению на наблюдательный пост было распространено украинскими силовиками только в социальных сетях без задействования официального источника Министерства обороны Украины. Филипоненко опроверг заявление оперативно-тактической группировки "Север" о якобы самоубийстве сотрудника Народной милиции ЛНР после убийства четырех своих товарищей."На телах четверых военнослужащих обнаружены следы пороховых газов, свидетельствующие о ведении огня с близкого расстояния, к тому же на теле пятого военнослужащего следов пороховых газов нет, что подтверждает убийство с дальней дистанции", — пояснил Филипоненко.По его словам, ВСУ пытаются интерпретировать по-своему обстоятельства совершенного преступления, "надеясь создать оправдания для своего руководства в лице командующего ООС Кравченко и президента Украины Зеленского, ответственных за попытки дестабилизировать обстановку в Донбассе".Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210612/diversanty-1736753138.html
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, владимир зеленский, киев, в мире
ЛНР обвинила Киев в информационных вбросах
14:57 12.06.2021 (обновлено: 17:16 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛНР обвинила Киев в информационных вбросах вокруг нападения на наблюдательный пост

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Народная милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила Киев в информационных вбросах вокруг нападения украинской диверсионной группы в пятницу на наблюдательный пост ЛНР, сообщил журналистам офицер оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР, один из которых застрелен из снайперской винтовки иностранного производства. Киев отрицает эти обвинения.
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"Подразделениями Информационно-психологических операций ВСУ проводится активная работа по информационному прикрытию преступления, совершенного боевиками отдельного центра спецопераций "Запад" по приказу президента Украины (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) и командующего ООС (Анатолия Кравченко. — Прим. ред.)", — заявил Филипоненко.
Он подчеркнул, что опровержение о причастности украинских диверсантов к нападению на наблюдательный пост было распространено украинскими силовиками только в социальных сетях без задействования официального источника Министерства обороны Украины. Филипоненко опроверг заявление оперативно-тактической группировки "Север" о якобы самоубийстве сотрудника Народной милиции ЛНР после убийства четырех своих товарищей.
"На телах четверых военнослужащих обнаружены следы пороховых газов, свидетельствующие о ведении огня с близкого расстояния, к тому же на теле пятого военнослужащего следов пороховых газов нет, что подтверждает убийство с дальней дистанции", — пояснил Филипоненко.
По его словам, ВСУ пытаются интерпретировать по-своему обстоятельства совершенного преступления, "надеясь создать оправдания для своего руководства в лице командующего ООС Кравченко и президента Украины Зеленского, ответственных за попытки дестабилизировать обстановку в Донбассе".
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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