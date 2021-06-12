https://ria.ru/20210612/lnr-1736755350.html

ЛНР обвинила Киев в информационных вбросах

ЛНР обвинила Киев в информационных вбросах - РИА Новости, 12.06.2021

ЛНР обвинила Киев в информационных вбросах

Народная милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила Киев в информационных вбросах вокруг нападения украинской диверсионной группы в... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T14:57

2021-06-12T14:57

2021-06-12T17:16

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Народная милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила Киев в информационных вбросах вокруг нападения украинской диверсионной группы в пятницу на наблюдательный пост ЛНР, сообщил журналистам офицер оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР, один из которых застрелен из снайперской винтовки иностранного производства. Киев отрицает эти обвинения."Подразделениями Информационно-психологических операций ВСУ проводится активная работа по информационному прикрытию преступления, совершенного боевиками отдельного центра спецопераций "Запад" по приказу президента Украины (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) и командующего ООС (Анатолия Кравченко. — Прим. ред.)", — заявил Филипоненко.Он подчеркнул, что опровержение о причастности украинских диверсантов к нападению на наблюдательный пост было распространено украинскими силовиками только в социальных сетях без задействования официального источника Министерства обороны Украины. Филипоненко опроверг заявление оперативно-тактической группировки "Север" о якобы самоубийстве сотрудника Народной милиции ЛНР после убийства четырех своих товарищей."На телах четверых военнослужащих обнаружены следы пороховых газов, свидетельствующие о ведении огня с близкого расстояния, к тому же на теле пятого военнослужащего следов пороховых газов нет, что подтверждает убийство с дальней дистанции", — пояснил Филипоненко.По его словам, ВСУ пытаются интерпретировать по-своему обстоятельства совершенного преступления, "надеясь создать оправдания для своего руководства в лице командующего ООС Кравченко и президента Украины Зеленского, ответственных за попытки дестабилизировать обстановку в Донбассе".Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210612/diversanty-1736753138.html

https://ria.ru/20210611/napadenie-1736681376.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, владимир зеленский, киев, в мире