ЛНР обвинила Киев в информационных вбросах
14:57 12.06.2021 (обновлено: 17:16 12.06.2021)
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в информационных вбросах вокруг нападения на наблюдательный пост
ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Народная милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила Киев в информационных вбросах вокруг нападения украинской диверсионной группы в пятницу на наблюдательный пост ЛНР, сообщил журналистам офицер оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР, один из которых застрелен из снайперской винтовки иностранного производства. Киев отрицает эти обвинения.
"Подразделениями Информационно-психологических операций ВСУ проводится активная работа по информационному прикрытию преступления, совершенного боевиками отдельного центра спецопераций "Запад" по приказу президента Украины (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) и командующего ООС (Анатолия Кравченко. — Прим. ред.)", — заявил Филипоненко.
Он подчеркнул, что опровержение о причастности украинских диверсантов к нападению на наблюдательный пост было распространено украинскими силовиками только в социальных сетях без задействования официального источника Министерства обороны Украины. Филипоненко опроверг заявление оперативно-тактической группировки "Север" о якобы самоубийстве сотрудника Народной милиции ЛНР после убийства четырех своих товарищей.
"На телах четверых военнослужащих обнаружены следы пороховых газов, свидетельствующие о ведении огня с близкого расстояния, к тому же на теле пятого военнослужащего следов пороховых газов нет, что подтверждает убийство с дальней дистанции", — пояснил Филипоненко.
По его словам, ВСУ пытаются интерпретировать по-своему обстоятельства совершенного преступления, "надеясь создать оправдания для своего руководства в лице командующего ООС Кравченко и президента Украины Зеленского, ответственных за попытки дестабилизировать обстановку в Донбассе".
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.