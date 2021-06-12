https://ria.ru/20210612/lesin-1736717561.html

Путин назвал умершего в США экс-министра печати Лесина хорошим человеком

Путин назвал умершего в США экс-министра печати Лесина хорошим человеком - РИА Новости, 12.06.2021

Путин назвал умершего в США экс-министра печати Лесина хорошим человеком

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC назвал умершего в 2015 году в Вашингтоне бывшего министра печати Михаила Лесина достойным человеком. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T04:30

2021-06-12T04:30

2021-06-12T04:30

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округ колумбия

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC назвал умершего в 2015 году в Вашингтоне бывшего министра печати Михаила Лесина достойным человеком.Лесин погиб в ноябре 2015 года в Вашингтоне, американские следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае. Управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия при поддержке ФБР вели расследование смерти Лесина почти год.В 1999-2004 годах Лесин занимал пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В 2004-2009 годах был советником президента России, курировал вопросы развития СМИ и информационных технологий. С 1 октября 2013 года по 12 января 2015 года возглавлял "Газпром-медиа холдинг".

https://ria.ru/20210612/putin-1736714122.html

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россия, фбр, nbc, михаил лесин, газпром-медиа холдинг, владимир путин, сша, округ колумбия, в мире