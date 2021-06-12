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Мэр Кисловодска впал в кому, сообщили СМИ
Мэр Кисловодска впал в кому, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2021
Мэр Кисловодска впал в кому, сообщили СМИ
Мэр Кисловодска Александр Курбатов впал в кому после падения с электросамоката. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T22:36
2021-06-12T22:53
александр курбатов
россия
кисловодск
происшествия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мэр Кисловодска Александр Курбатов впал в кому после падения с электросамоката. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.Состояние главы города оценивается как крайне тяжелое. Тем не менее о транспортировке Курбатова в столицу речь пока не идет.По информации телеканала, у чиновника выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы легких и колена, а также повышенную сатурацию и частичную контузию мозга.Инцидент произошел в субботу. Ранее стало известно, что Курбатова прооперировали, он находится в реанимации.В последнее время количество инцидентов с участием людей, управляющих электросамокатами, значительно возросло. В связи с этим обсуждается вопрос об ограничении скорости этого средства передвижения. В Совфеде уже указали на необходимость продавать электросамокаты со встроенным лимитом скорости, а в СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД.Сейчас сервисами аренды электросамокатов запрещено пользоваться в состоянии алкогольного опьянения, а также несовершеннолетним.
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александр курбатов, россия, кисловодск, происшествия
Мэр Кисловодска впал в кому, сообщили СМИ
22:36 12.06.2021 (обновлено: 22:53 12.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации / Мэр Кисловодска Александр Курбатов
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /

РЕН: мэр Кисловодска Курбатов впал в кому после падения с электросамоката

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мэр Кисловодска Александр Курбатов впал в кому после падения с электросамоката. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
"Курбатову направят врачей из Москвы", — сказал собеседник телеканала.
Состояние главы города оценивается как крайне тяжелое. Тем не менее о транспортировке Курбатова в столицу речь пока не идет.
По информации телеканала, у чиновника выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы легких и колена, а также повышенную сатурацию и частичную контузию мозга.
Инцидент произошел в субботу. Ранее стало известно, что Курбатова прооперировали, он находится в реанимации.
В последнее время количество инцидентов с участием людей, управляющих электросамокатами, значительно возросло. В связи с этим обсуждается вопрос об ограничении скорости этого средства передвижения. В Совфеде уже указали на необходимость продавать электросамокаты со встроенным лимитом скорости, а в СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД.
Сейчас сервисами аренды электросамокатов запрещено пользоваться в состоянии алкогольного опьянения, а также несовершеннолетним.
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Александр КурбатовРоссияКисловодскПроисшествия
 
 
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