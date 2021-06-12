https://ria.ru/20210612/krym-1736728782.html

Трассу "Таврида" в Крыму ко Дню России украсили арт-объектом

Трассу "Таврида" в Крыму ко Дню России украсили арт-объектом - РИА Новости, 12.06.2021

Трассу "Таврида" в Крыму ко Дню России украсили арт-объектом

Настенный арт-объект в цветах государственного флага России украсил федеральную трассу "Таврида" в Крыму: изображение девушки на фоне маков и моря создали... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T10:14

2021-06-12T10:14

2021-06-12T10:43

россия

день россии

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Настенный арт-объект в цветах государственного флага России украсил федеральную трассу "Таврида" в Крыму: изображение девушки на фоне маков и моря создали художники арт-кластера "Таврида" ко Дню России на подпорной стене на 265-м километре трассы под Севастополем, сообщила пресс-служба арт-кластера.Арт-объект создавали шесть художников в течение пяти дней. Для росписи высотой 10 метров и длиной 43 метра потребовалось 200 литров фасадной краски и еще 300 аэрозольных баллончиков с краской. Чтобы передать красоту природы Крыма, художники использовали более 25 оттенков белого, синего и красного цветов.Пейзаж передает образы крымской природы: белый цвет триколора – это белые облака, синий – море, красный – поле цветущих маков, рассказали в арт-кластере.Это уже седьмое изображение, которое художники арт-кластера "Таврида" нарисовали вдоль главной дороги Крыма. Стрит-арт-проект стартовал в 2020 году в рамках фестиваля "Таврида.АРТ". Тогда вдоль трассы "Таврида" создали пять первых муралов. В нынешнем году к празднованию Дня Победы художники оформили еще один тематический мурал по мотивам картины "Гвардейский тральщик "Защитник Т-411" В. И. Овчинникова. Проект реализуется арт-кластером "Таврида" совместно с министерством транспорта РФ и Росавтодором.

https://ria.ru/20210612/lukashenko-1736727142.html

https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736438444.html

россия

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россия, день россии, федеральное дорожное агентство (росавтодор), севастополь, общество