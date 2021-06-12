Трассу "Таврида" в Крыму ко Дню России украсили арт-объектом
10:14 12.06.2021 (обновлено: 10:43 12.06.2021)
© Фото : пресс-служба арт-кластера "Таврида"Пейзаж в цветах российского триколора на федеральной трассе "Таврида" в Крыму
Изображение девушки на фоне маков создали художники ко Дню России на трассе под Севастополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Настенный арт-объект в цветах государственного флага России украсил федеральную трассу "Таврида" в Крыму: изображение девушки на фоне маков и моря создали художники арт-кластера "Таврида" ко Дню России на подпорной стене на 265-м километре трассы под Севастополем, сообщила пресс-служба арт-кластера.
Арт-объект создавали шесть художников в течение пяти дней. Для росписи высотой 10 метров и длиной 43 метра потребовалось 200 литров фасадной краски и еще 300 аэрозольных баллончиков с краской. Чтобы передать красоту природы Крыма, художники использовали более 25 оттенков белого, синего и красного цветов.
Пейзаж передает образы крымской природы: белый цвет триколора – это белые облака, синий – море, красный – поле цветущих маков, рассказали в арт-кластере.
"Проект рассчитан на несколько лет, за это время мы создадим вдоль трассы "Таврида" около 90 арт-объектов. Важнейшая дорога Крыма станет еще и самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров", – приводит слова руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина пресс-служба.
Это уже седьмое изображение, которое художники арт-кластера "Таврида" нарисовали вдоль главной дороги Крыма. Стрит-арт-проект стартовал в 2020 году в рамках фестиваля "Таврида.АРТ". Тогда вдоль трассы "Таврида" создали пять первых муралов. В нынешнем году к празднованию Дня Победы художники оформили еще один тематический мурал по мотивам картины "Гвардейский тральщик "Защитник Т-411" В. И. Овчинникова. Проект реализуется арт-кластером "Таврида" совместно с министерством транспорта РФ и Росавтодором.
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