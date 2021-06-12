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Стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича задержали на 48 часов
Стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича задержали на 48 часов - РИА Новости, 12.06.2021
Стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича задержали на 48 часов
Павла Крисевича, задержанного за стрельбу на Красной площади в Москве, оставят в отделе полиции на 48 часов, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T00:08
2021-06-12T00:39
москва
павел крисевич
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Павла Крисевича, задержанного за стрельбу на Красной площади в Москве, оставят в отделе полиции на 48 часов, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя.Адвокат не видит в действиях доверителя состава преступления. "Для его действий может подойти статья из КоАП, но никак не уголовная о хулиганстве. Например, статья 20.13 "Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах", - заявил защитник.Ранее статус подозреваемой по данному делу присвоили журналистке Веронике Самусик, снимавшей акцию.Согласно Уголовному кодексу, за "Хулиганство с применением оружия" молодым людям может грозить до семи лет лишения свободы.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали во время другой акции: на Старом Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
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москва, павел крисевич, россия, происшествия
Стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича задержали на 48 часов
00:08 12.06.2021 (обновлено: 00:39 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкАкционист Павел Крисевич в зале заседаний Тверского районного суда Москвы
Акционист Павел Крисевич в зале заседаний Тверского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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Художника-акциониста Павла Крисевича задержали на 48 часов по подозрению в хулиганстве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Павла Крисевича, задержанного за стрельбу на Красной площади в Москве, оставят в отделе полиции на 48 часов, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.
Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя.
"Его привезли в УВД. Оформляют задержание в порядке статьи 91 УПК РФ. Проходит как подозреваемый по статье о хулиганстве", - сказал Гильманов.
Адвокат не видит в действиях доверителя состава преступления. "Для его действий может подойти статья из КоАП, но никак не уголовная о хулиганстве. Например, статья 20.13 "Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах", - заявил защитник.
Ранее статус подозреваемой по данному делу присвоили журналистке Веронике Самусик, снимавшей акцию.
Согласно Уголовному кодексу, за "Хулиганство с применением оружия" молодым людям может грозить до семи лет лишения свободы.
Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
В конце января его задержали во время другой акции: на Старом Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
Вчера, 23:13
Журналистку Самусик допросят из-за акции на Красной площади
 
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