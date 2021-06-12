https://ria.ru/20210612/krisevich-1736709884.html

Стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича задержали на 48 часов

Стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича задержали на 48 часов - РИА Новости, 12.06.2021

Стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича задержали на 48 часов

Павла Крисевича, задержанного за стрельбу на Красной площади в Москве, оставят в отделе полиции на 48 часов, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T00:08

2021-06-12T00:08

2021-06-12T00:39

москва

павел крисевич

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Павла Крисевича, задержанного за стрельбу на Красной площади в Москве, оставят в отделе полиции на 48 часов, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя.Адвокат не видит в действиях доверителя состава преступления. "Для его действий может подойти статья из КоАП, но никак не уголовная о хулиганстве. Например, статья 20.13 "Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах", - заявил защитник.Ранее статус подозреваемой по данному делу присвоили журналистке Веронике Самусик, снимавшей акцию.Согласно Уголовному кодексу, за "Хулиганство с применением оружия" молодым людям может грозить до семи лет лишения свободы.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали во время другой акции: на Старом Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.

https://ria.ru/20210611/dopros-1736707328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, павел крисевич, россия, происшествия