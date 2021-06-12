https://ria.ru/20210612/korsika-1736747741.html

У берегов Корсики обнаружили разлив нефтепродуктов

У берегов Корсики обнаружили разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 12.06.2021

У берегов Корсики обнаружили разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов обнаружен у восточных берегов французского острова Корсика, местные власти ввели в действие план по защите побережья, сообщает префектура... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T13:38

2021-06-12T13:38

2021-06-12T13:41

средиземноморье

корсика

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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов обнаружен у восточных берегов французского острова Корсика, местные власти ввели в действие план по защите побережья, сообщает префектура департамента Верхняя Корсика."Благодаря разведывательным работам, проведенным ранним утром, было установлено наличие двух пятен: одно находится в 800 метрах к северу от пруда Диан, а другое - в 3,5 километра от побережья коммуны Соленцара", - говорится в заявлении префектуры.Отмечается, что к берегам были направлены службы по ликвидации морских загрязнений, а также пожарные и спасательные службы.Кроме того, национальная жандармерия выделила сотрудников для обеспечения безопасности пляжей. Также задействованы морские службы, предназначенные для участия в возведении дамб.Как заявила радиостанции France Inter официальный представитель морской префектуры Средиземноморья Кристин Рибб, разлив, вероятно, произошел вследствие выброса с неизвестного судна воды с нефтепродуктами.

https://ria.ru/20210529/razliv-1734740455.html

https://ria.ru/20200604/1572442967.html

средиземноморье

корсика

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

средиземноморье, корсика, франция, в мире