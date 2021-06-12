https://ria.ru/20210612/korovin-1736755924.html

Замдиректора департамента Минобрнауки арестовали по делу о мошенничестве

Замдиректора департамента Минобрнауки арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.06.2021

Замдиректора департамента Минобрнауки арестовали по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы арестовал замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:02

2021-06-12T15:02

2021-06-12T15:02

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа", - сказала она.Коровину вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество при получении выплат"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210608/sud-1736125968.html

москва

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2021

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москва, происшествия