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Замдиректора департамента Минобрнауки арестовали по делу о мошенничестве
Замдиректора департамента Минобрнауки арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.06.2021
Замдиректора департамента Минобрнауки арестовали по делу о мошенничестве
Хорошевский суд Москвы арестовал замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:02
2021-06-12T15:02
2021-06-12T15:02
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа", - сказала она.Коровину вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество при получении выплат"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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москва, происшествия
Замдиректора департамента Минобрнауки арестовали по делу о мошенничестве
Суд арестовал замдиректора департамента Минобрнауки Коровина по делу о мошенничестве