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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736784348.html
Биолог посоветовала россиянам отложить поездки и сделать прививки
Биолог посоветовала россиянам отложить поездки и сделать прививки - РИА Новости, 12.06.2021
Биолог посоветовала россиянам отложить поездки и сделать прививки
Лучше отложить поездки на отдых и другие путешествия по стране на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом, нельзя пренебрегать средствами индивидуальной... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T19:28
2021-06-12T19:28
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лучше отложить поездки на отдых и другие путешествия по стране на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом, нельзя пренебрегать средствами индивидуальной защиты, а также придется все же озаботиться и прививкой, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Заболеваемость COVID-19 в России выросла до 13,5 тысячи случаев за сутки. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 193 964, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Конечно, ограничительные меры стимулируют то, что люди из Москвы отправятся на малую родину, а также, чтобы уклониться от возможного локдауна, и на отдых, и тем самым обеспечат распространение вируса. В этой ситуации лучшая стратегия - сидеть дома и сократить количество общения до возможного минимума… Туризм в настоящей ситуации я бы тоже не стимулировала, это тоже будет способствовать распространению вируса", - сказала Баранова.Она также отметила, что в помещениях необходимо носить средства индивидуальной защиты, лучше не медицинские маски, респираторы."На улице вирус практически не распространяется. Вирус устраняется проветриванием, нужно все помещения проветривать, на улице можно находится без СИЗ. Если вы заходите в помещение, то только в маске", - сказала Баранова.Ученый отметила, что при возможности сотрудников лучше отправить на удаленку, и не делать различий между привитыми и непривитыми."Самая плохая реклама для прививки будет, если начинать оставлять на работе только тех, кто привит… Для всего населения крайне важно, чтобы как можно большее число людей привилось, при этом выбор лучше всего сделать в пользу "Спутник-V", - добавила Баранова.
https://ria.ru/20210612/rakova-1736773254.html
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Биолог посоветовала россиянам отложить поездки и сделать прививки
19:28 12.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТРЦ "Калейдоскоп"
Вакцинация от COVID-19 в ТРЦ Калейдоскоп - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Биолог Анча Баранова посоветовала россиянам отложить поездки и провакцинироваться от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лучше отложить поездки на отдых и другие путешествия по стране на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом, нельзя пренебрегать средствами индивидуальной защиты, а также придется все же озаботиться и прививкой, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Заболеваемость COVID-19 в России выросла до 13,5 тысячи случаев за сутки. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 193 964, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Конечно, ограничительные меры стимулируют то, что люди из Москвы отправятся на малую родину, а также, чтобы уклониться от возможного локдауна, и на отдых, и тем самым обеспечат распространение вируса. В этой ситуации лучшая стратегия - сидеть дома и сократить количество общения до возможного минимума… Туризм в настоящей ситуации я бы тоже не стимулировала, это тоже будет способствовать распространению вируса", - сказала Баранова.
Она также отметила, что в помещениях необходимо носить средства индивидуальной защиты, лучше не медицинские маски, респираторы.
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Ученый отметила, что при возможности сотрудников лучше отправить на удаленку, и не делать различий между привитыми и непривитыми.
"Самая плохая реклама для прививки будет, если начинать оставлять на работе только тех, кто привит… Для всего населения крайне важно, чтобы как можно большее число людей привилось, при этом выбор лучше всего сделать в пользу "Спутник-V", - добавила Баранова.
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