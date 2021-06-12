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В центре Гамалеи призвали работать на опережение в борьбе с коронавирусом

В центре Гамалеи призвали работать на опережение в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 12.06.2021

В центре Гамалеи призвали работать на опережение в борьбе с коронавирусом

В борьбе с коронавирусом нужно работать на опережение и адаптировать вакцины, сообщил замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:07

2021-06-12T15:07

2021-06-12T15:31

денис логунов

коронавирус в россии

россия

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

распространение коронавируса

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В борьбе с коронавирусом нужно работать на опережение и адаптировать вакцины, сообщил замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы не должны пропустить тот штамм, который изменится значительно, и мы должны работать на опережение. Мы должны выявлять и, если что, адаптировать, новые делать варианты вакцины, как это происходит с гриппом", - сказал Логунов.Путин вручил в День России государственные премии и золотые медали "Герой Труда", а после пообщался с лауреатами.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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