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В центре Гамалеи призвали работать на опережение в борьбе с коронавирусом
В центре Гамалеи призвали работать на опережение в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 12.06.2021
В центре Гамалеи призвали работать на опережение в борьбе с коронавирусом
В борьбе с коронавирусом нужно работать на опережение и адаптировать вакцины, сообщил замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:07
2021-06-12T15:07
2021-06-12T15:31
денис логунов
коронавирус в россии
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В борьбе с коронавирусом нужно работать на опережение и адаптировать вакцины, сообщил замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы не должны пропустить тот штамм, который изменится значительно, и мы должны работать на опережение. Мы должны выявлять и, если что, адаптировать, новые делать варианты вакцины, как это происходит с гриппом", - сказал Логунов.Путин вручил в День России государственные премии и золотые медали "Герой Труда", а после пообщался с лауреатами.
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денис логунов, коронавирус в россии, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество, коронавирус covid-19
В центре Гамалеи призвали работать на опережение в борьбе с коронавирусом
15:07 12.06.2021 (обновлено: 15:31 12.06.2021)
Замдиректора центра Гамалеи Логунов призвал работать на опережение в борьбе с коронавирусом