https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736734881.html
В Москве за сутки госпитализировали 1657 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1657 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1657 пациентов с COVID-19
Более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:24
2021-06-12T11:24
2021-06-12T11:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 2725 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 090 700."В Москве выявлено 6701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1657 человек", - сообщили в штабе.
https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736732744.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1657 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1657 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе