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В России за сутки умерли 399 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 399 человек с коронавирусом - РИА Новости, 12.06.2021
В России за сутки умерли 399 человек с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 399 смертей с COVID-19, за все время - 126 073, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:11
2021-06-12T11:11
2021-06-12T11:11
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 399 смертей с COVID-19, за все время - 126 073, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 399 смертей... За весь период по России умерло 126 073 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 67 человек, в Санкт-Петербурге - 45, в Нижегородской области - 18.
https://ria.ru/20210611/moskva-1736658712.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург
В России за сутки умерли 399 человек с коронавирусом
Оперштаб сообщил о смерти 399 человек с коронавирусом в России за сутки