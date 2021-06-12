Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736732744.html
В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19
В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19
Наибольшее с 26 декабря число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 6701, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:04
2021-06-12T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_c07cfd775a6ae64af784824430433cbf.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наибольшее с 26 декабря число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 6701, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне в Москве было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 14 января. Согласно данным статистики, 14 января в столице было выявлено 5893 новых случая новой коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6701; 2. Московская область - 889; 3. Санкт-Петербург - 867", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - пять, Ненецком автономном округе - три, Чукотском автономном округе - один.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_bae117caa093dd108d8f4c90b12ed3e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19
11:04 12.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наибольшее с 26 декабря число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 6701, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне в Москве было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 14 января. Согласно данным статистики, 14 января в столице было выявлено 5893 новых случая новой коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 6701; 2. Московская область - 889; 3. Санкт-Петербург - 867", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - пять, Ненецком автономном округе - три, Чукотском автономном округе - один.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
03:18Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
03:15Источник: с Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb
03:09Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму
Лента новостейМолния