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В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19

В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021

В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19

Наибольшее с 26 декабря число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 6701, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T11:04

2021-06-12T11:04

2021-06-12T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наибольшее с 26 декабря число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 6701, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне в Москве было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 14 января. Согласно данным статистики, 14 января в столице было выявлено 5893 новых случая новой коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6701; 2. Московская область - 889; 3. Санкт-Петербург - 867", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - пять, Ненецком автономном округе - три, Чукотском автономном округе - один.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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