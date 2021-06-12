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В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19
В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19
Наибольшее с 26 декабря число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 6701, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:04
2021-06-12T11:04
2021-06-12T11:04
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наибольшее с 26 декабря число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 6701, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне в Москве было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 14 января. Согласно данным статистики, 14 января в столице было выявлено 5893 новых случая новой коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6701; 2. Московская область - 889; 3. Санкт-Петербург - 867", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - пять, Ненецком автономном округе - три, Чукотском автономном округе - один.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19
В Москве выявили наибольшее с 26 декабря число новых случаев COVID-19