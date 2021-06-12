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В Москве усилят контроль за соблюдением COVID-требований
В Москве усилят контроль за соблюдением COVID-требований - РИА Новости, 12.06.2021
В Москве усилят контроль за соблюдением COVID-требований
Контроль за соблюдением COVID-требований будет усилен, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата мэра столицы. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:35
2021-06-12T16:35
2021-06-12T16:36
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сергей собянин
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Контроль за соблюдением COVID-требований будет усилен, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата мэра столицы.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался."Обязательно будет усилен контроль за исполнением требований. Ранее мы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также за исполнением санитарных требований предприятиями и организациями. Сегодня речь идет о том, что с 13 июня начинают работать дополнительные ограничения, и контроль за ними тоже будет установлен", - сказали в пресс-службе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва
В Москве усилят контроль за соблюдением COVID-требований
16:35 12.06.2021 (обновлено: 16:36 12.06.2021)
В аппарате мэра Москвы пообещали усилить контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19