https://ria.ru/20210612/kontrol-1736768629.html

В Москве усилят контроль за соблюдением COVID-требований

В Москве усилят контроль за соблюдением COVID-требований - РИА Новости, 12.06.2021

В Москве усилят контроль за соблюдением COVID-требований

Контроль за соблюдением COVID-требований будет усилен, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата мэра столицы. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T16:35

2021-06-12T16:35

2021-06-12T16:36

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Контроль за соблюдением COVID-требований будет усилен, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата мэра столицы.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался."Обязательно будет усилен контроль за исполнением требований. Ранее мы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также за исполнением санитарных требований предприятиями и организациями. Сегодня речь идет о том, что с 13 июня начинают работать дополнительные ограничения, и контроль за ними тоже будет установлен", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210612/simptomy-1736766421.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва