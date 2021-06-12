https://ria.ru/20210612/kompleks-1736716739.html
"Роскосмос" принял техпроект комплекса с "Ангарой" для пуска с Восточного
"Роскосмос" принял техпроект комплекса с "Ангарой" для пуска с Восточного - РИА Новости, 12.06.2021
"Роскосмос" принял техпроект комплекса с "Ангарой" для пуска с Восточного
"Роскосмос" и Минобороны РФ приняли технический проект космического ракетного комплекса с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" для... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T03:11
2021-06-12T03:11
2021-06-12T03:11
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восточный
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Роскосмос" и Минобороны РФ приняли технический проект космического ракетного комплекса с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" для пусков с космодрома Восточный, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации."В рамках технического проекта Центром Хруничева разработан технический облик КРК "Амур", приняты основные принципиальные решения, в том числе конструктивные, схемные, технологические, позволяющие обеспечить достижение заданных в тактико-техническом задании характеристик", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".Он отметил, что в состав КРК "Амур" входит ракета "Ангара-А5", аналогичная запускаемой с космодрома Плесецк, и модернизированная "Ангара-А5М" с улучшенными энергомассовыми характеристиками, которые достигаются благодаря модернизированным двигателям РД-191М на первой и второй ступенях и применению новых конструктивных и технологических решений при изготовлении ракеты (сварка трением с перемешиванием, ротационная вытяжка днищ баков, оптимизация бортовой кабельной сети, вафельный фон обечаек баков), что позволяет снизить массу конструкции и повысить надежность.Представитель пресс-службы госкорпорации также сообщил, что технический проект позволяет перейти к разработке рабочей конструкторской документации (РКД) и изготовлению опытных образцов."В целях сокращения сроков создания КРК "Амур" разработка РКД велась одновременно с проектированием. После приемки технического проекта РКД проверяется на соответствие принятому проекту и может предъявляться заказчикам", - пояснил он.Летные испытания ракеты "Ангара" на Восточном включают три пуска: первый в 2023 году с использованием простой "Ангары-А5", второй и третий в 2024 и 2025 годах - с помощью модернизированной "Ангары-А5М".Ракета "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" сможет выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК - 5,1 тонны вместо 4,2 тонны."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20210608/kosmos-1736110447.html
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россия, восточный, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, министерство обороны рф (минобороны рф), москва
"Роскосмос" принял техпроект комплекса с "Ангарой" для пуска с Восточного
"Роскосмос" и Минобороны приняли техпроект комплекса для пусков с космодрома Восточный
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
"Роскосмос
" и Минобороны РФ
приняли технический проект космического ракетного комплекса с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" для пусков с космодрома Восточный
, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
"Принят технический проект космического ракетного комплекса (КРК) тяжелого класса на космодроме Восточный "Амур" (название опытно-конструкторской работы - ред.)", - сказал он, добавив, что приемка проведена специалистами "Роскосмоса" и Минобороны РФ.
"В рамках технического проекта Центром Хруничева разработан технический облик КРК "Амур", приняты основные принципиальные решения, в том числе конструктивные, схемные, технологические, позволяющие обеспечить достижение заданных в тактико-техническом задании характеристик", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Он отметил, что в состав КРК "Амур" входит ракета "Ангара-А5"
, аналогичная запускаемой с космодрома Плесецк
, и модернизированная "Ангара-А5М" с улучшенными энергомассовыми характеристиками, которые достигаются благодаря модернизированным двигателям РД-191М на первой и второй ступенях и применению новых конструктивных и технологических решений при изготовлении ракеты (сварка трением с перемешиванием, ротационная вытяжка днищ баков, оптимизация бортовой кабельной сети, вафельный фон обечаек баков), что позволяет снизить массу конструкции и повысить надежность.
Представитель пресс-службы госкорпорации также сообщил, что технический проект позволяет перейти к разработке рабочей конструкторской документации (РКД) и изготовлению опытных образцов.
"В целях сокращения сроков создания КРК "Амур" разработка РКД велась одновременно с проектированием. После приемки технического проекта РКД проверяется на соответствие принятому проекту и может предъявляться заказчикам", - пояснил он.
Летные испытания ракеты "Ангара" на Восточном включают три пуска: первый в 2023 году с использованием простой "Ангары-А5", второй и третий в 2024 и 2025 годах - с помощью модернизированной "Ангары-А5М".
Ракета "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" сможет выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК - 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".