https://ria.ru/20210612/kompleks-1736716739.html

"Роскосмос" принял техпроект комплекса с "Ангарой" для пуска с Восточного

"Роскосмос" принял техпроект комплекса с "Ангарой" для пуска с Восточного - РИА Новости, 12.06.2021

"Роскосмос" принял техпроект комплекса с "Ангарой" для пуска с Восточного

"Роскосмос" и Минобороны РФ приняли технический проект космического ракетного комплекса с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" для... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T03:11

2021-06-12T03:11

2021-06-12T03:11

россия

восточный

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Роскосмос" и Минобороны РФ приняли технический проект космического ракетного комплекса с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" для пусков с космодрома Восточный, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации."В рамках технического проекта Центром Хруничева разработан технический облик КРК "Амур", приняты основные принципиальные решения, в том числе конструктивные, схемные, технологические, позволяющие обеспечить достижение заданных в тактико-техническом задании характеристик", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".Он отметил, что в состав КРК "Амур" входит ракета "Ангара-А5", аналогичная запускаемой с космодрома Плесецк, и модернизированная "Ангара-А5М" с улучшенными энергомассовыми характеристиками, которые достигаются благодаря модернизированным двигателям РД-191М на первой и второй ступенях и применению новых конструктивных и технологических решений при изготовлении ракеты (сварка трением с перемешиванием, ротационная вытяжка днищ баков, оптимизация бортовой кабельной сети, вафельный фон обечаек баков), что позволяет снизить массу конструкции и повысить надежность.Представитель пресс-службы госкорпорации также сообщил, что технический проект позволяет перейти к разработке рабочей конструкторской документации (РКД) и изготовлению опытных образцов."В целях сокращения сроков создания КРК "Амур" разработка РКД велась одновременно с проектированием. После приемки технического проекта РКД проверяется на соответствие принятому проекту и может предъявляться заказчикам", - пояснил он.Летные испытания ракеты "Ангара" на Восточном включают три пуска: первый в 2023 году с использованием простой "Ангары-А5", второй и третий в 2024 и 2025 годах - с помощью модернизированной "Ангары-А5М".Ракета "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" сможет выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК - 5,1 тонны вместо 4,2 тонны."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20210608/kosmos-1736110447.html

https://ria.ru/20210603/raketa-1735349655.html

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россия, восточный, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, министерство обороны рф (минобороны рф), москва