https://ria.ru/20210612/komar-1736720561.html

Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара

Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара - РИА Новости, 12.06.2021

Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара

Мифы о фантастических способах передачи ВИЧ-инфекции развеял в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T08:11

2021-06-12T08:11

2021-06-12T08:11

александр пронин

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мифы о фантастических способах передачи ВИЧ-инфекции развеял в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин."Развеять можно мифы, которые до сих пор существуют, например, про передачу инфекции "через комара" или какие-либо другие фантастические пути и факторы передачи", - сказал Пронин.По его словам, необходимо понимать, что подразумевается под каждым из трех возможных путей инфицирования ВИЧ: при незащищенных половых контактах, контакте с кровью или от ВИЧ-позитивной матери ребенку."При попадании крови, содержащий вирус, в кровеносное русло здорового человека. В первую очередь, конечно же, речь идет… о контактах с кровью при использовании общего инструментария при совместном употреблении психоактивных веществ в немедицинских целях, иначе говоря, наркотиках", - рассказал Пронин.При незащищенных половых контактах вероятность зависит от осознанных рисков: чем больше сексуальных партнеров и незащищенных контактов, тем выше риск, пояснил специалист."На наш взгляд, роль пути передачи при употреблении инъекционных наркотиков снижается, но я считаю, что нужно отметить изменение полового поведения в сторону более рискованного на фоне принятия неинъекционных психоактивных веществ, в том числе алкоголя", - отметил врач.Что касается последнего способа - от матери ребенку, то сейчас, на фоне широкого антиретровирусного лечения и отработанных алгоритмов профилактики, такая передача ВИЧ-инфекции сведена к минимуму и дети рождаются здоровыми, рассказал он."Все, других путей не существует", - подчеркнул Пронин.Жители Московской области 12 и 13 июня смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах, а также получить профессиональную консультацию специалиста, сообщает РИА Новости пресс-служба министерства здравоохранения региона.

https://ria.ru/20210528/vich-1734638596.html

московская область (подмосковье)

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александр пронин, московская область (подмосковье), общество