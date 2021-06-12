https://ria.ru/20210612/kody-1736776890.html

Власти Москвы ответили на вопрос о возвращении системы QR-кодов

Власти Москвы ответили на вопрос о возвращении системы QR-кодов - РИА Новости, 12.06.2021

Власти Москвы ответили на вопрос о возвращении системы QR-кодов

Власти Москвы пока не планируют возвращать систему QR кодов, сообщается в официальном Telegram-канале столичного оперативного штаба по коронавирусу. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:55

2021-06-12T17:55

2021-06-12T18:01

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют возвращать систему QR кодов, сообщается в официальном Telegram-канале столичного оперативного штаба по коронавирусу.Система регистрации была введена в Москве изначально для входа в развлекательные заведения, позже все общественные места могли ввести такую систему у себя."Пока таких планов (по возвращению спецпропусков и QR-кодов - ред.) нет. Принятые меры направлены на то, чтобы прервать рост заболеваемости и тем самым предотвратить ситуацию, в которой бы потребовалось вводить более жесткие ограничения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210612/obschepit-1736771882.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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