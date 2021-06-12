https://ria.ru/20210612/kody-1736776890.html
Власти Москвы ответили на вопрос о возвращении системы QR-кодов
Власти Москвы ответили на вопрос о возвращении системы QR-кодов - РИА Новости, 12.06.2021
Власти Москвы ответили на вопрос о возвращении системы QR-кодов
Власти Москвы пока не планируют возвращать систему QR кодов, сообщается в официальном Telegram-канале столичного оперативного штаба по коронавирусу. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:55
2021-06-12T17:55
2021-06-12T18:01
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют возвращать систему QR кодов, сообщается в официальном Telegram-канале столичного оперативного штаба по коронавирусу.Система регистрации была введена в Москве изначально для входа в развлекательные заведения, позже все общественные места могли ввести такую систему у себя."Пока таких планов (по возвращению спецпропусков и QR-кодов - ред.) нет. Принятые меры направлены на то, чтобы прервать рост заболеваемости и тем самым предотвратить ситуацию, в которой бы потребовалось вводить более жесткие ограничения", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Власти Москвы ответили на вопрос о возвращении системы QR-кодов
17:55 12.06.2021 (обновлено: 18:01 12.06.2021)
Власти Москвы не планируют возвращать систему QR-кодов