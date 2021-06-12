https://ria.ru/20210612/klimat-1736721657.html

Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат

Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат - РИА Новости, 12.06.2021

Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат

Несмотря на то, что в сезоне-2020/21 действовало охлаждающее природное явление Ла-Нинья, повышение глобальной температуры на планете не замедлилось, что... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T08:31

2021-06-12T08:31

2021-06-12T08:31

климат

тихий океан

роман вильфанд

гидрометцентр

австралия

в мире

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Несмотря на то, что в сезоне-2020/21 действовало охлаждающее природное явление Ла-Нинья, повышение глобальной температуры на планете не замедлилось, что подтверждает решающее влияние человека на климат, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Международная группа экспертов по климату (МГЭК) придерживается мнения, что антропогенный фактор вносит набольший вклад в наблюдаемое глобальное изменение климата и его скорость. Однако ученые продолжают наблюдать за тем, какие природные факторы усиливают потепление, а какие уменьшают."Температура воды в Тихом океане была ниже нормы благодаря Ла-Нинья. Это привело к целому ряду последствий: прохладная и влажная зима в ряде регионов, дождливое лето в Австралии и т. п. Кроме того, сокращается сила вертикальных потоков над Центральной Атлантикой. В прежние годы при холодной поверхности Тихого океана понижается средняя глобальная температура. Но это было раньше. А вот сейчас 2020 год вошел в тройку самых теплых", - рассказал Вильфанд.Он уточнил, что в современной ситуации даже при явлении Ла-Нинья средняя глобальная температура оказывается выше, чем при самых развитых Эль-Ниньо, которые обеспечивают теплую поверхность океана.Явление Ла-Нинья (La Nina, "девочка" в переводе с испанского) характеризуется аномальным понижением температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. Этот процесс является обратным по отношению к Эль-Ниньо (El Nino, "мальчик"), который связан, напротив, с потеплением в той же зоне. Эти состояния сменяют друг друга с периодичностью около года.

https://ria.ru/20210605/minzdrav-1735766923.html

https://na.ria.ru/20210601/vuzy-1735042189.html

тихий океан

австралия

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климат, тихий океан, роман вильфанд, гидрометцентр, австралия, в мире