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Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат - РИА Новости, 12.06.2021
Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
Несмотря на то, что в сезоне-2020/21 действовало охлаждающее природное явление Ла-Нинья, повышение глобальной температуры на планете не замедлилось, что... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T08:31
2021-06-12T08:31
климат
тихий океан
роман вильфанд
гидрометцентр
австралия
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Несмотря на то, что в сезоне-2020/21 действовало охлаждающее природное явление Ла-Нинья, повышение глобальной температуры на планете не замедлилось, что подтверждает решающее влияние человека на климат, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Международная группа экспертов по климату (МГЭК) придерживается мнения, что антропогенный фактор вносит набольший вклад в наблюдаемое глобальное изменение климата и его скорость. Однако ученые продолжают наблюдать за тем, какие природные факторы усиливают потепление, а какие уменьшают."Температура воды в Тихом океане была ниже нормы благодаря Ла-Нинья. Это привело к целому ряду последствий: прохладная и влажная зима в ряде регионов, дождливое лето в Австралии и т. п. Кроме того, сокращается сила вертикальных потоков над Центральной Атлантикой. В прежние годы при холодной поверхности Тихого океана понижается средняя глобальная температура. Но это было раньше. А вот сейчас 2020 год вошел в тройку самых теплых", - рассказал Вильфанд.Он уточнил, что в современной ситуации даже при явлении Ла-Нинья средняя глобальная температура оказывается выше, чем при самых развитых Эль-Ниньо, которые обеспечивают теплую поверхность океана.Явление Ла-Нинья (La Nina, "девочка" в переводе с испанского) характеризуется аномальным понижением температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. Этот процесс является обратным по отношению к Эль-Ниньо (El Nino, "мальчик"), который связан, напротив, с потеплением в той же зоне. Эти состояния сменяют друг друга с периодичностью около года.
https://ria.ru/20210605/minzdrav-1735766923.html
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климат, тихий океан, роман вильфанд, гидрометцентр, австралия, в мире
Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
08:31 12.06.2021
 
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuДым от лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, над Лос-Анджелесом, Калифорния, США
Дым от лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, над Лос-Анджелесом, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Ученые констатировали минимальное влияние природных факторов на изменение климата

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Несмотря на то, что в сезоне-2020/21 действовало охлаждающее природное явление Ла-Нинья, повышение глобальной температуры на планете не замедлилось, что подтверждает решающее влияние человека на климат, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Международная группа экспертов по климату (МГЭК) придерживается мнения, что антропогенный фактор вносит набольший вклад в наблюдаемое глобальное изменение климата и его скорость. Однако ученые продолжают наблюдать за тем, какие природные факторы усиливают потепление, а какие уменьшают.
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"Температура воды в Тихом океане была ниже нормы благодаря Ла-Нинья. Это привело к целому ряду последствий: прохладная и влажная зима в ряде регионов, дождливое лето в Австралии и т. п. Кроме того, сокращается сила вертикальных потоков над Центральной Атлантикой. В прежние годы при холодной поверхности Тихого океана понижается средняя глобальная температура. Но это было раньше. А вот сейчас 2020 год вошел в тройку самых теплых", - рассказал Вильфанд.
Он уточнил, что в современной ситуации даже при явлении Ла-Нинья средняя глобальная температура оказывается выше, чем при самых развитых Эль-Ниньо, которые обеспечивают теплую поверхность океана.
"Это всегда сильно сказывалось на глобальной температуре, а сейчас нет. Это означает, что природные факторы в настоящее время имеют меньший вес при определении глобальной температуры, чем антропогенный фактор. Увеличение парникового газа приводит к тому, что природные факторы не так существенно влияют так, как это было раньше", - отметил Вильфанд.
Явление Ла-Нинья (La Nina, "девочка" в переводе с испанского) характеризуется аномальным понижением температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. Этот процесс является обратным по отношению к Эль-Ниньо (El Nino, "мальчик"), который связан, напротив, с потеплением в той же зоне. Эти состояния сменяют друг друга с периодичностью около года.
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