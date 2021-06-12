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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 12.06.2021
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в субботу в провинции Юньнань на юго-западе Китая, говорится в сообщении китайского сейсмического центра. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:54
2021-06-12T13:54
2021-06-12T13:54
юньнань
китай
землетрясение
в мире
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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в субботу в провинции Юньнань на юго-западе Китая, говорится в сообщении китайского сейсмического центра.Подземные толчки были зафиксированы в 18.00 по местному времени (13.00 мск) в уезде Инцзян Дэхун-Дай-Качинского автономного округа.Эпицентр землетрясения находился на глубине 16 километров.Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
https://ria.ru/20210610/zemletryasenie-1736552394.html
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юньнань, китай, землетрясение, в мире
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в субботу в провинции Юньнань на юго-западе Китая