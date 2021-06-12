https://ria.ru/20210612/kit-1736718865.html
В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ - РИА Новости, 12.06.2021
В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
Охотник на лобстеров в США выжил после того, как у побережья штата Массачусетс попал в пасть горбатого кита, который затем выплюнул мужчину обратно. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T06:15
2021-06-12T06:15
2021-06-12T06:15
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Охотник на лобстеров в США выжил после того, как у побережья штата Массачусетс попал в пасть горбатого кита, который затем выплюнул мужчину обратно.Сначала мужчина подумал, что его съела акула, но затем по отсутствию зубов понял, что находится в пасти кита. Пакард также рассказал, что, находясь в глотке животного и думая о смерти, вспоминал о своих сыновьях.Житель Массачусетса рассказал, что после того как он оказался внутри животного, кит почувствовал дискомфорт, начал резко мотать головой и якобы выплюнул мужчину.Отмечается, что Пакарда после инцидента доставили в больницу. Медики зафиксировали повреждения мягких тканей, но не обнаружили серьезных травм или переломов, и отпустили мужчину домой.Как отмечают ученые, подобные инциденты происходят крайне редко. По их мнению, горбатые киты обычно не представляют опасности для человека и могут заглотить людей только случайно в процессе поедания мелких рыб и других морских существ.
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вашингтон, массачусетс, сша, в мире
В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
В США мужчина выжил после попадания в пасть горбатого кита, сообщило издание Cape Cod Times
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости.
Охотник на лобстеров в США
выжил после того, как у побережья штата Массачусетс
попал в пасть горбатого кита, который затем выплюнул мужчину обратно.
"Внезапно, я почувствовал невероятно сильный толчок, следующее, что я заметил, была полная темнота… Я мог чувствовать, что двигаюсь, и что кит сжимает мускулы во рту", - рассказал изданию Cape Cod Times побывавший в пасти крупнейшего млекопитающего 56-летний Майкл Пакард.
Сначала мужчина подумал, что его съела акула, но затем по отсутствию зубов понял, что находится в пасти кита. Пакард также рассказал, что, находясь в глотке животного и думая о смерти, вспоминал о своих сыновьях.
Житель Массачусетса рассказал, что после того как он оказался внутри животного, кит почувствовал дискомфорт, начал резко мотать головой и якобы выплюнул мужчину.
Отмечается, что Пакарда после инцидента доставили в больницу. Медики зафиксировали повреждения мягких тканей, но не обнаружили серьезных травм или переломов, и отпустили мужчину домой.
Как отмечают ученые, подобные инциденты происходят крайне редко. По их мнению, горбатые киты обычно не представляют опасности для человека и могут заглотить людей только случайно в процессе поедания мелких рыб и других морских существ.