https://ria.ru/20210612/kit-1736718865.html

В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ

В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ - РИА Новости, 12.06.2021

В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ

Охотник на лобстеров в США выжил после того, как у побережья штата Массачусетс попал в пасть горбатого кита, который затем выплюнул мужчину обратно. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T06:15

2021-06-12T06:15

2021-06-12T06:15

вашингтон

массачусетс

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580964280_0:15:3001:1703_1920x0_80_0_0_1df3356864d1a08c3461b467c4a184fc.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Охотник на лобстеров в США выжил после того, как у побережья штата Массачусетс попал в пасть горбатого кита, который затем выплюнул мужчину обратно.Сначала мужчина подумал, что его съела акула, но затем по отсутствию зубов понял, что находится в пасти кита. Пакард также рассказал, что, находясь в глотке животного и думая о смерти, вспоминал о своих сыновьях.Житель Массачусетса рассказал, что после того как он оказался внутри животного, кит почувствовал дискомфорт, начал резко мотать головой и якобы выплюнул мужчину.Отмечается, что Пакарда после инцидента доставили в больницу. Медики зафиксировали повреждения мягких тканей, но не обнаружили серьезных травм или переломов, и отпустили мужчину домой.Как отмечают ученые, подобные инциденты происходят крайне редко. По их мнению, горбатые киты обычно не представляют опасности для человека и могут заглотить людей только случайно в процессе поедания мелких рыб и других морских существ.

https://ria.ru/20210602/medved-1735206522.html

вашингтон

массачусетс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, массачусетс, сша, в мире