Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210612/iot-1736737910.html
Научная жара! Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас
Научная жара! Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас - РИА Новости, 12.06.2021
Научная жара! Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас
Умные устройства постоянно собирают данные об окружающем мире, анализируют их и обмениваются друг с другом. Это называется “интернетом вещей”. Смартфон, бортовой компьютер машины, умные часы, носимые медицинские устройства и даже проездной или банковская карточка - агенты интернета вещей. Какие данные о нас они собирают и куда передают?
2021-06-12T12:00
2021-06-12T12:04
мы все умрём. но это не точно
россия
подкаст
сколковский институт науки и технологий
наука
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736737334_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_9a73532d4dfc4cde4ebbcdf9f00baa84.jpg
Научная жара! Интернет вещей: как девайсы девайсы собирают данные о нас
Умные устройства постоянно собирают данные об окружающем мире, анализируют их и обмениваются друг с другом. Это называется “интернетом вещей”. Смартфон, бортовой компьютер машины, умные часы, носимые медицинские устройства и даже проездной или банковская карточка - агенты интернета вещей. Какие данные о нас они собирают и куда передают?
audio/mpeg
Научная жара! Интернет вещей: как девайсы девайсы собирают данные о нас
Умные устройства постоянно собирают данные об окружающем мире, анализируют их и обмениваются друг с другом. Это называется “интернетом вещей”. Смартфон, бортовой компьютер машины, умные часы, носимые медицинские устройства и даже проездной или банковская карточка - агенты интернета вещей. Какие данные о нас они собирают и куда передают?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы отвечают Евгений Бурнаев - доцент Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных - и Пётр Прокофьев - заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по "Технологиям беспроводной связи и интернета вещей" при Сколтехе.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736737334_83:0:559:357_1920x0_80_0_0_40271aac37052b7c94d72c27887e5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, россия, подкаст, сколковский институт науки и технологий, наука, технологии, общество

Научная жара! Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас

12:00 12.06.2021 (обновлено: 12:04 12.06.2021)
 
Мы все умрём. Но это не точно
Научная жара! Интернет вещей: как девайсы девайсы собирают данные о нас
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Умные устройства постоянно собирают данные об окружающем мире, анализируют их и обмениваются друг с другом. Это называется “интернетом вещей”. Смартфон, бортовой компьютер машины, умные часы, носимые медицинские устройства и даже проездной или банковская карточка - агенты интернета вещей. Какие данные о нас они собирают и куда передают?
На эти и другие вопросы отвечают Евгений Бурнаев - доцент Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных - и Пётр Прокофьев - заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по "Технологиям беспроводной связи и интернета вещей" при Сколтехе.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноРоссияПодкастСколковский институт науки и технологийНаукаТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
03:18Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
03:15Источник: с Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb
03:09Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму
Лента новостейМолния