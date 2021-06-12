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Научная жара! Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас

Научная жара! Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас - РИА Новости, 12.06.2021

Научная жара! Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас

Умные устройства постоянно собирают данные об окружающем мире, анализируют их и обмениваются друг с другом. Это называется “интернетом вещей”. Смартфон, бортовой компьютер машины, умные часы, носимые медицинские устройства и даже проездной или банковская карточка - агенты интернета вещей. Какие данные о нас они собирают и куда передают?

2021-06-12T12:00

2021-06-12T12:00

2021-06-12T12:04

мы все умрём. но это не точно

россия

подкаст

сколковский институт науки и технологий

наука

технологии

общество

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Научная жара! Интернет вещей: как девайсы девайсы собирают данные о нас Умные устройства постоянно собирают данные об окружающем мире, анализируют их и обмениваются друг с другом. Это называется “интернетом вещей”. Смартфон, бортовой компьютер машины, умные часы, носимые медицинские устройства и даже проездной или банковская карточка - агенты интернета вещей. Какие данные о нас они собирают и куда передают? audio/mpeg

Научная жара! Интернет вещей: как девайсы девайсы собирают данные о нас Умные устройства постоянно собирают данные об окружающем мире, анализируют их и обмениваются друг с другом. Это называется “интернетом вещей”. Смартфон, бортовой компьютер машины, умные часы, носимые медицинские устройства и даже проездной или банковская карточка - агенты интернета вещей. Какие данные о нас они собирают и куда передают? audio/mpeg

На эти и другие вопросы отвечают Евгений Бурнаев - доцент Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных - и Пётр Прокофьев - заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по "Технологиям беспроводной связи и интернета вещей" при Сколтехе.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, россия, подкаст, сколковский институт науки и технологий, наука, технологии, общество