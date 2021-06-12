https://ria.ru/20210612/immunoterapiya-1736522518.html
COVID-19 против рака. Когда иммунитет сам убивает опухоль
COVID-19 против рака. Когда иммунитет сам убивает опухоль - РИА Новости, 12.06.2021
COVID-19 против рака. Когда иммунитет сам убивает опухоль
Спонтанное излечение от рака — большая редкость. И что интересно, некоторые случаи связаны с перенесенными инфекционными заболеваниями. В научных журналах... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T08:00
2021-06-12T08:00
2021-06-12T07:58
наука
коронавирус covid-19
вирусы
иммунитет
биология
рак
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736676986_0:77:1600:977_1920x0_80_0_0_6dfcec8fe4e14e581f675930fd72e7bc.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Спонтанное излечение от рака — большая редкость. И что интересно, некоторые случаи связаны с перенесенными инфекционными заболеваниями. В научных журналах появились истории пациентов, у которых новообразования исчезли на фоне COVID-19. Специалисты считают: причина — необычная реакция иммунной системы.Уникальные случаи во время пандемииВ январе исследователи из Королевского госпиталя в графстве Корнуолл в Великобритании опубликовали короткую заметку в Британском журнале гематологии. Они рассказали, что к ним на лечение направили 61-летнего больного, у которого три года назад неудачно прошла пересадка почки. С тех пор ему требовался гемодиализ. Врачи диагностировали лимфому Ходжкина третьей стадии — злокачественное заболевание лимфатических узлов.Вскоре пациент снова попал в клинику с пневмонией, тест на COVID-19 оказался положительным. Через 11 дней его выписали, лимфому все это время не лечили. Однако спустя четыре месяца томография ее не обнаружила.Аналогичный случай описали в феврале ученые из Исследовательской клиники Хьюманитас в Милане (Италия). Они наблюдали 61-летнего мужчину с пневмонией на фоне COVID-19, осложненной лимфомой Ходжкина.В процессе лечения заметили — опухоль в лимфатическом узле в районе кишечника то уменьшается, то растет. При этом у пациента пропали онкологические симптомы. Последующие томографии новообразований не выявили.Избирательные убийцыПо мнению медиков, иммунитет в этих случаях отреагировал необычно — вместе с вирусом уничтожил раковые клетки. Такое случается очень редко.В статье 2012 года ученые из Университета Северной Каролины в Чейпел Хилл (США) собрали данные о 18 людях, у которых началась спонтанная ремиссия диффузной B-крупноклеточной лимфомы — одного из распространенных видов злокачественных заболеваний крови. Некоторые пошли на поправку после перенесенной инфекции.Авторы описали наблюдения над одной из таких пациенток — женщиной 67 лет. Она обратилась к стоматологу с припухлостью на щеке. Биопсия показала, что это лимфома. За два дня до начала химиотерапии пациентка попала по скорой в больницу с высокой температурой, рвотой, диареей и кашлем. Врачи диагностировали пневмонию, анализы выявили в организме патогенные бактерии Clostridium difficile. Терапия прошла успешно, а заодно пропала и опухоль.О связи инфекций и спонтанном излечении от рака знали и раньше. Еще в конце XIX века американский врач Вильям Коли делал онкобольным инъекции стрептококковых бактерий. Он называл это вакциной. Современники ему не поверили, но в наши дни ученые доказали — Коли был на верном пути.Разумеется, речь не идет о COVID-19 как лекарстве от рака. Напротив, онкология — фактор риска при вирусной инфекции. "Вакцины Коли" сейчас — это специально модифицированные бактериальные и вирусные штаммы (наиболее известны вирусы герпеса и аденовирусы), которые заражают только раковые клетки.Особенно эффективны такие "вакцины" в сочетании с иммунотерапией при злокачественных заболеваниях крови: они не только напрямую уничтожают больные клетки, но и активируют иммунитет, заставляя его работать избирательно.Все эти методы пока не без недостатков и проходят апробацию. Но, по мнению специалистов, в большинстве случаев рак не та болезнь, которую можно победить одним лекарством. А значит, у "токсинов Коли" и онколитических вирусов большой потенциал.
https://ria.ru/20170512/1494193410.html
https://ria.ru/20210127/rak-1594677470.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736676986_98:0:1503:1054_1920x0_80_0_0_a0ca4b155afa13c422d2a2b2722240cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, вирусы, иммунитет, биология, рак, здоровье
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Спонтанное излечение от рака — большая редкость. И что интересно, некоторые случаи связаны с перенесенными инфекционными заболеваниями. В научных журналах появились истории пациентов, у которых новообразования исчезли на фоне COVID-19. Специалисты считают: причина — необычная реакция иммунной системы.
Уникальные случаи во время пандемии
В январе исследователи из Королевского госпиталя в графстве Корнуолл
в Великобритании опубликовали
короткую заметку в Британском журнале гематологии. Они рассказали, что к ним на лечение направили 61-летнего больного, у которого три года назад неудачно прошла пересадка почки. С тех пор ему требовался гемодиализ. Врачи диагностировали лимфому Ходжкина третьей стадии — злокачественное заболевание лимфатических узлов.
Вскоре пациент снова попал в клинику с пневмонией, тест на COVID-19 оказался положительным. Через 11 дней его выписали, лимфому все это время не лечили. Однако спустя четыре месяца томография ее не обнаружила.
Аналогичный случай описали
в феврале ученые из Исследовательской клиники Хьюманитас в Милане
(Италия
). Они наблюдали 61-летнего мужчину с пневмонией на фоне COVID-19, осложненной лимфомой Ходжкина.
В процессе лечения заметили — опухоль в лимфатическом узле в районе кишечника то уменьшается, то растет. При этом у пациента пропали онкологические симптомы. Последующие томографии новообразований не выявили.
Избирательные убийцы
По мнению медиков, иммунитет в этих случаях отреагировал необычно — вместе с вирусом уничтожил раковые клетки. Такое случается очень редко.
В статье 2012 года ученые из Университета Северной Каролины
в Чейпел Хилл (США
) собрали
данные о 18 людях, у которых началась спонтанная ремиссия диффузной B-крупноклеточной лимфомы — одного из распространенных видов злокачественных заболеваний крови. Некоторые пошли на поправку после перенесенной инфекции.
Авторы описали наблюдения над одной из таких пациенток — женщиной 67 лет. Она обратилась к стоматологу с припухлостью на щеке. Биопсия показала, что это лимфома. За два дня до начала химиотерапии пациентка попала по скорой в больницу с высокой температурой, рвотой, диареей и кашлем. Врачи диагностировали пневмонию, анализы выявили в организме патогенные бактерии Clostridium difficile. Терапия прошла успешно, а заодно пропала и опухоль.
О связи инфекций и спонтанном излечении от рака знали и раньше. Еще в конце XIX века американский врач Вильям Коли делал онкобольным инъекции стрептококковых бактерий. Он называл это вакциной. Современники ему не поверили, но в наши дни ученые доказали — Коли был на верном пути.
Разумеется, речь не идет о COVID-19 как лекарстве от рака. Напротив, онкология — фактор риска при вирусной инфекции. "Вакцины Коли" сейчас — это специально модифицированные бактериальные и вирусные штаммы (наиболее известны вирусы герпеса и аденовирусы), которые заражают только раковые клетки.
Особенно эффективны такие "вакцины" в сочетании с иммунотерапией при злокачественных заболеваниях крови: они не только напрямую уничтожают больные клетки, но и активируют иммунитет, заставляя его работать избирательно.
Все эти методы пока не без недостатков и проходят апробацию. Но, по мнению специалистов, в большинстве случаев рак не та болезнь, которую можно победить одним лекарством. А значит, у "токсинов Коли" и онколитических вирусов большой потенциал.