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Наука
https://ria.ru/20210612/immunoterapiya-1736522518.html
COVID-19 против рака. Когда иммунитет сам убивает опухоль
COVID-19 против рака. Когда иммунитет сам убивает опухоль - РИА Новости, 12.06.2021
COVID-19 против рака. Когда иммунитет сам убивает опухоль
Спонтанное излечение от рака — большая редкость. И что интересно, некоторые случаи связаны с перенесенными инфекционными заболеваниями. В научных журналах... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T08:00
2021-06-12T07:58
наука
коронавирус covid-19
вирусы
иммунитет
биология
рак
здоровье
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Спонтанное излечение от рака — большая редкость. И что интересно, некоторые случаи связаны с перенесенными инфекционными заболеваниями. В научных журналах появились истории пациентов, у которых новообразования исчезли на фоне COVID-19. Специалисты считают: причина — необычная реакция иммунной системы.Уникальные случаи во время пандемииВ январе исследователи из Королевского госпиталя в графстве Корнуолл в Великобритании опубликовали короткую заметку в Британском журнале гематологии. Они рассказали, что к ним на лечение направили 61-летнего больного, у которого три года назад неудачно прошла пересадка почки. С тех пор ему требовался гемодиализ. Врачи диагностировали лимфому Ходжкина третьей стадии — злокачественное заболевание лимфатических узлов.Вскоре пациент снова попал в клинику с пневмонией, тест на COVID-19 оказался положительным. Через 11 дней его выписали, лимфому все это время не лечили. Однако спустя четыре месяца томография ее не обнаружила.Аналогичный случай описали в феврале ученые из Исследовательской клиники Хьюманитас в Милане (Италия). Они наблюдали 61-летнего мужчину с пневмонией на фоне COVID-19, осложненной лимфомой Ходжкина.В процессе лечения заметили — опухоль в лимфатическом узле в районе кишечника то уменьшается, то растет. При этом у пациента пропали онкологические симптомы. Последующие томографии новообразований не выявили.Избирательные убийцыПо мнению медиков, иммунитет в этих случаях отреагировал необычно — вместе с вирусом уничтожил раковые клетки. Такое случается очень редко.В статье 2012 года ученые из Университета Северной Каролины в Чейпел Хилл (США) собрали данные о 18 людях, у которых началась спонтанная ремиссия диффузной B-крупноклеточной лимфомы — одного из распространенных видов злокачественных заболеваний крови. Некоторые пошли на поправку после перенесенной инфекции.Авторы описали наблюдения над одной из таких пациенток — женщиной 67 лет. Она обратилась к стоматологу с припухлостью на щеке. Биопсия показала, что это лимфома. За два дня до начала химиотерапии пациентка попала по скорой в больницу с высокой температурой, рвотой, диареей и кашлем. Врачи диагностировали пневмонию, анализы выявили в организме патогенные бактерии Clostridium difficile. Терапия прошла успешно, а заодно пропала и опухоль.О связи инфекций и спонтанном излечении от рака знали и раньше. Еще в конце XIX века американский врач Вильям Коли делал онкобольным инъекции стрептококковых бактерий. Он называл это вакциной. Современники ему не поверили, но в наши дни ученые доказали — Коли был на верном пути.Разумеется, речь не идет о COVID-19 как лекарстве от рака. Напротив, онкология — фактор риска при вирусной инфекции. "Вакцины Коли" сейчас — это специально модифицированные бактериальные и вирусные штаммы (наиболее известны вирусы герпеса и аденовирусы), которые заражают только раковые клетки.Особенно эффективны такие "вакцины" в сочетании с иммунотерапией при злокачественных заболеваниях крови: они не только напрямую уничтожают больные клетки, но и активируют иммунитет, заставляя его работать избирательно.Все эти методы пока не без недостатков и проходят апробацию. Но, по мнению специалистов, в большинстве случаев рак не та болезнь, которую можно победить одним лекарством. А значит, у "токсинов Коли" и онколитических вирусов большой потенциал.
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коронавирус covid-19, вирусы, иммунитет, биология, рак, здоровье

COVID-19 против рака. Когда иммунитет сам убивает опухоль

08:00 12.06.2021
 
© Depositphotos/chin@webdesigndd.com/SpectralКлетки коронавируса и рак
Клетки коронавируса и рак
© Depositphotos/chin@webdesigndd.com/Spectral
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Спонтанное излечение от рака — большая редкость. И что интересно, некоторые случаи связаны с перенесенными инфекционными заболеваниями. В научных журналах появились истории пациентов, у которых новообразования исчезли на фоне COVID-19. Специалисты считают: причина — необычная реакция иммунной системы.

Уникальные случаи во время пандемии

В январе исследователи из Королевского госпиталя в графстве Корнуолл в Великобритании опубликовали короткую заметку в Британском журнале гематологии. Они рассказали, что к ним на лечение направили 61-летнего больного, у которого три года назад неудачно прошла пересадка почки. С тех пор ему требовался гемодиализ. Врачи диагностировали лимфому Ходжкина третьей стадии — злокачественное заболевание лимфатических узлов.
Вскоре пациент снова попал в клинику с пневмонией, тест на COVID-19 оказался положительным. Через 11 дней его выписали, лимфому все это время не лечили. Однако спустя четыре месяца томография ее не обнаружила.
Аналогичный случай описали в феврале ученые из Исследовательской клиники Хьюманитас в Милане (Италия). Они наблюдали 61-летнего мужчину с пневмонией на фоне COVID-19, осложненной лимфомой Ходжкина.
В процессе лечения заметили — опухоль в лимфатическом узле в районе кишечника то уменьшается, то растет. При этом у пациента пропали онкологические симптомы. Последующие томографии новообразований не выявили.
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Избирательные убийцы

По мнению медиков, иммунитет в этих случаях отреагировал необычно — вместе с вирусом уничтожил раковые клетки. Такое случается очень редко.
В статье 2012 года ученые из Университета Северной Каролины в Чейпел Хилл (США) собрали данные о 18 людях, у которых началась спонтанная ремиссия диффузной B-крупноклеточной лимфомы — одного из распространенных видов злокачественных заболеваний крови. Некоторые пошли на поправку после перенесенной инфекции.
Авторы описали наблюдения над одной из таких пациенток — женщиной 67 лет. Она обратилась к стоматологу с припухлостью на щеке. Биопсия показала, что это лимфома. За два дня до начала химиотерапии пациентка попала по скорой в больницу с высокой температурой, рвотой, диареей и кашлем. Врачи диагностировали пневмонию, анализы выявили в организме патогенные бактерии Clostridium difficile. Терапия прошла успешно, а заодно пропала и опухоль.
О связи инфекций и спонтанном излечении от рака знали и раньше. Еще в конце XIX века американский врач Вильям Коли делал онкобольным инъекции стрептококковых бактерий. Он называл это вакциной. Современники ему не поверили, но в наши дни ученые доказали — Коли был на верном пути.
© Иллюстрация РИА НовостиЗадача вакцин Коли и онколитических вирусов - избирательно заразить и уничтожть только опухолевые клетки, а также активизировать иммунитет на борьбу с раком с помощью т-клеток (клеток-киллеров)
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© Иллюстрация РИА Новости
Задача вакцин Коли и онколитических вирусов - избирательно заразить и уничтожть только опухолевые клетки, а также активизировать иммунитет на борьбу с раком с помощью т-клеток (клеток-киллеров)
Разумеется, речь не идет о COVID-19 как лекарстве от рака. Напротив, онкология — фактор риска при вирусной инфекции. "Вакцины Коли" сейчас — это специально модифицированные бактериальные и вирусные штаммы (наиболее известны вирусы герпеса и аденовирусы), которые заражают только раковые клетки.
Особенно эффективны такие "вакцины" в сочетании с иммунотерапией при злокачественных заболеваниях крови: они не только напрямую уничтожают больные клетки, но и активируют иммунитет, заставляя его работать избирательно.
Все эти методы пока не без недостатков и проходят апробацию. Но, по мнению специалистов, в большинстве случаев рак не та болезнь, которую можно победить одним лекарством. А значит, у "токсинов Коли" и онколитических вирусов большой потенциал.
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