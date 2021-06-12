https://ria.ru/20210612/immunoterapiya-1736522518.html

COVID-19 против рака. Когда иммунитет сам убивает опухоль

COVID-19 против рака. Когда иммунитет сам убивает опухоль - РИА Новости, 12.06.2021

COVID-19 против рака. Когда иммунитет сам убивает опухоль

Спонтанное излечение от рака — большая редкость. И что интересно, некоторые случаи связаны с перенесенными инфекционными заболеваниями. В научных журналах... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T08:00

2021-06-12T08:00

2021-06-12T07:58

наука

коронавирус covid-19

вирусы

иммунитет

биология

рак

здоровье

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Спонтанное излечение от рака — большая редкость. И что интересно, некоторые случаи связаны с перенесенными инфекционными заболеваниями. В научных журналах появились истории пациентов, у которых новообразования исчезли на фоне COVID-19. Специалисты считают: причина — необычная реакция иммунной системы.Уникальные случаи во время пандемииВ январе исследователи из Королевского госпиталя в графстве Корнуолл в Великобритании опубликовали короткую заметку в Британском журнале гематологии. Они рассказали, что к ним на лечение направили 61-летнего больного, у которого три года назад неудачно прошла пересадка почки. С тех пор ему требовался гемодиализ. Врачи диагностировали лимфому Ходжкина третьей стадии — злокачественное заболевание лимфатических узлов.Вскоре пациент снова попал в клинику с пневмонией, тест на COVID-19 оказался положительным. Через 11 дней его выписали, лимфому все это время не лечили. Однако спустя четыре месяца томография ее не обнаружила.Аналогичный случай описали в феврале ученые из Исследовательской клиники Хьюманитас в Милане (Италия). Они наблюдали 61-летнего мужчину с пневмонией на фоне COVID-19, осложненной лимфомой Ходжкина.В процессе лечения заметили — опухоль в лимфатическом узле в районе кишечника то уменьшается, то растет. При этом у пациента пропали онкологические симптомы. Последующие томографии новообразований не выявили.Избирательные убийцыПо мнению медиков, иммунитет в этих случаях отреагировал необычно — вместе с вирусом уничтожил раковые клетки. Такое случается очень редко.В статье 2012 года ученые из Университета Северной Каролины в Чейпел Хилл (США) собрали данные о 18 людях, у которых началась спонтанная ремиссия диффузной B-крупноклеточной лимфомы — одного из распространенных видов злокачественных заболеваний крови. Некоторые пошли на поправку после перенесенной инфекции.Авторы описали наблюдения над одной из таких пациенток — женщиной 67 лет. Она обратилась к стоматологу с припухлостью на щеке. Биопсия показала, что это лимфома. За два дня до начала химиотерапии пациентка попала по скорой в больницу с высокой температурой, рвотой, диареей и кашлем. Врачи диагностировали пневмонию, анализы выявили в организме патогенные бактерии Clostridium difficile. Терапия прошла успешно, а заодно пропала и опухоль.О связи инфекций и спонтанном излечении от рака знали и раньше. Еще в конце XIX века американский врач Вильям Коли делал онкобольным инъекции стрептококковых бактерий. Он называл это вакциной. Современники ему не поверили, но в наши дни ученые доказали — Коли был на верном пути.Разумеется, речь не идет о COVID-19 как лекарстве от рака. Напротив, онкология — фактор риска при вирусной инфекции. "Вакцины Коли" сейчас — это специально модифицированные бактериальные и вирусные штаммы (наиболее известны вирусы герпеса и аденовирусы), которые заражают только раковые клетки.Особенно эффективны такие "вакцины" в сочетании с иммунотерапией при злокачественных заболеваниях крови: они не только напрямую уничтожают больные клетки, но и активируют иммунитет, заставляя его работать избирательно.Все эти методы пока не без недостатков и проходят апробацию. Но, по мнению специалистов, в большинстве случаев рак не та болезнь, которую можно победить одним лекарством. А значит, у "токсинов Коли" и онколитических вирусов большой потенциал.

https://ria.ru/20170512/1494193410.html

https://ria.ru/20210127/rak-1594677470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вирусы, иммунитет, биология, рак, здоровье