https://ria.ru/20210612/gudkov-1736751649.html

Гудков заявил, что планирует выехать с Украины в Болгарию

Гудков заявил, что планирует выехать с Украины в Болгарию - РИА Новости, 12.06.2021

Гудков заявил, что планирует выехать с Украины в Болгарию

Выехавший на Украину из России экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что уже через неделю отправится в болгарскую Варну. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T14:18

2021-06-12T14:18

2021-06-12T14:18

россия

дмитрий гудков

болгария

украина

политика

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КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Выехавший на Украину из России экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что уже через неделю отправится в болгарскую Варну."Я пока еще в Киеве. Наверное, еще буду какое-то время здесь и где-то через неделю планирую поехать в Варну", - заявил Гудков в эфире телеканала "Украина 24".Ранее Гудков сообщил, что выехал из РФ на Украину, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям. Как подчеркивал Гудков, он покинул Россию временно, возможность участвовать в выборах в Госдуму он исключил.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.Гудков 3 июня был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.

https://ria.ru/20210607/gudkov-1735976007.html

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россия, дмитрий гудков , болгария, украина, политика