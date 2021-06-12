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Гудков заявил, что планирует выехать с Украины в Болгарию
Гудков заявил, что планирует выехать с Украины в Болгарию - РИА Новости, 12.06.2021
Гудков заявил, что планирует выехать с Украины в Болгарию
Выехавший на Украину из России экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что уже через неделю отправится в болгарскую Варну. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:18
2021-06-12T14:18
россия
дмитрий гудков
болгария
украина
политика
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КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Выехавший на Украину из России экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что уже через неделю отправится в болгарскую Варну."Я пока еще в Киеве. Наверное, еще буду какое-то время здесь и где-то через неделю планирую поехать в Варну", - заявил Гудков в эфире телеканала "Украина 24".Ранее Гудков сообщил, что выехал из РФ на Украину, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям. Как подчеркивал Гудков, он покинул Россию временно, возможность участвовать в выборах в Госдуму он исключил.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.Гудков 3 июня был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
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россия, дмитрий гудков , болгария, украина, политика
Гудков заявил, что планирует выехать с Украины в Болгарию
14:18 12.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Дмитрий Гудков
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Константин Родиков
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Экс-депутат Гудков заявил, что планирует выехать с Украины в Болгарию через неделю

Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Выехавший на Украину из России экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что уже через неделю отправится в болгарскую Варну.
"Я пока еще в Киеве. Наверное, еще буду какое-то время здесь и где-то через неделю планирую поехать в Варну", - заявил Гудков в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее Гудков сообщил, что выехал из РФ на Украину, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям. Как подчеркивал Гудков, он покинул Россию временно, возможность участвовать в выборах в Госдуму он исключил.
Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.
Гудков 3 июня был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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