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Туризм
https://ria.ru/20210612/gretsiya-1736729840.html
Греция продлила порядок въезда россиян в страну
Греция продлила порядок въезда россиян в страну - РИА Новости, 12.06.2021
Греция продлила порядок въезда россиян в страну
Греция продлила на неделю, до 21 июня, прежний порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, совместное межминистерское решение опубликовано в... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T10:33
2021-06-12T10:33
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
новости - туризм
греция
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АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Греция продлила на неделю, до 21 июня, прежний порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете.Ограничений на число въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе.С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран. В Греции действует временный запрет на въезд граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции". Запрет не распространяется на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 23 стран. Это Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, ОАЭ, США, Великобритания, Израиль, Канада, Белоруссия, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, РФ, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, Черногория.Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами. Граждане России до этого могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Сейчас въезд разрешён через все международные аэропорты Греции.Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом необходима для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет. По прилету пассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.Россияне, как и граждане других стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с законодательством, говорится в документе. Можно представить также цифровой сертификат COVID-19, который введен в ряде стран ЕС с 1 июня.Эта обязанность распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от шести лет и старше. Раньше справки должны были предоставишь дети от пяти лет.В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Если путешественнику сделан выборочный тест, он обязан дождаться результатов. В случае положительного теста и обнаружения коронавируса путешественник будет помещен на карантин на 10 дней, говорится в постановлении.В документе отмечается, что в любом случае приехавшие лица должны во время пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса наравне со всеми.В постановлении говорится, что въезд в Грецию разрешен через международные аэропорты, морские порты Патры, Игуменица и Керкира, пограничные пункты пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея, работающие с 7 утра до 11 вечера.Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, затем действие постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен обязательный карантин при соблюдении ряда условий.Новое постановление будет действовать с 6.00 14 июня до 06.00 21 июня.Сейчас регулярное авиасообщение между РФ и Грецией возобновлено лишь частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. Сейчас по четыре регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean.
https://ria.ru/20210612/parfenon-1736720823.html
https://ria.ru/20210611/sputnik-1736704499.html
https://ria.ru/20210611/vykhodnye-1736614229.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, новости - туризм, греция
Греция продлила порядок въезда россиян в страну
10:33 12.06.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на пляже в пригороде Афин
Туристы на пляже в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Греция продлила до 21 июня порядок въезда россиян в страну

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Греция продлила на неделю, до 21 июня, прежний порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете.
Ограничений на число въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе.
С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран. В Греции действует временный запрет на въезд граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции". Запрет не распространяется на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 23 стран. Это Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, ОАЭ, США, Великобритания, Израиль, Канада, Белоруссия, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, РФ, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, Черногория.
Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами. Граждане России до этого могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Сейчас въезд разрешён через все международные аэропорты Греции.
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Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом необходима для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет. По прилету пассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.
Россияне, как и граждане других стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с законодательством, говорится в документе. Можно представить также цифровой сертификат COVID-19, который введен в ряде стран ЕС с 1 июня.
Эта обязанность распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от шести лет и старше. Раньше справки должны были предоставишь дети от пяти лет.
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В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Если путешественнику сделан выборочный тест, он обязан дождаться результатов. В случае положительного теста и обнаружения коронавируса путешественник будет помещен на карантин на 10 дней, говорится в постановлении.
В документе отмечается, что в любом случае приехавшие лица должны во время пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса наравне со всеми.
В постановлении говорится, что въезд в Грецию разрешен через международные аэропорты, морские порты Патры, Игуменица и Керкира, пограничные пункты пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея, работающие с 7 утра до 11 вечера.
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Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, затем действие постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен обязательный карантин при соблюдении ряда условий.
Новое постановление будет действовать с 6.00 14 июня до 06.00 21 июня.
Сейчас регулярное авиасообщение между РФ и Грецией возобновлено лишь частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. Сейчас по четыре регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean.
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