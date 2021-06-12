https://ria.ru/20210612/gretsiya-1736729840.html
Греция продлила порядок въезда россиян в страну
Греция продлила порядок въезда россиян в страну - РИА Новости, 12.06.2021
Греция продлила порядок въезда россиян в страну
Греция продлила на неделю, до 21 июня, прежний порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, совместное межминистерское решение опубликовано в... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T10:33
2021-06-12T10:33
2021-06-12T10:33
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
новости - туризм
греция
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АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Греция продлила на неделю, до 21 июня, прежний порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете.Ограничений на число въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе.С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран. В Греции действует временный запрет на въезд граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции". Запрет не распространяется на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 23 стран. Это Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, ОАЭ, США, Великобритания, Израиль, Канада, Белоруссия, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, РФ, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, Черногория.Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами. Граждане России до этого могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Сейчас въезд разрешён через все международные аэропорты Греции.Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом необходима для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет. По прилету пассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.Россияне, как и граждане других стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с законодательством, говорится в документе. Можно представить также цифровой сертификат COVID-19, который введен в ряде стран ЕС с 1 июня.Эта обязанность распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от шести лет и старше. Раньше справки должны были предоставишь дети от пяти лет.В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Если путешественнику сделан выборочный тест, он обязан дождаться результатов. В случае положительного теста и обнаружения коронавируса путешественник будет помещен на карантин на 10 дней, говорится в постановлении.В документе отмечается, что в любом случае приехавшие лица должны во время пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса наравне со всеми.В постановлении говорится, что въезд в Грецию разрешен через международные аэропорты, морские порты Патры, Игуменица и Керкира, пограничные пункты пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея, работающие с 7 утра до 11 вечера.Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, затем действие постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен обязательный карантин при соблюдении ряда условий.Новое постановление будет действовать с 6.00 14 июня до 06.00 21 июня.Сейчас регулярное авиасообщение между РФ и Грецией возобновлено лишь частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. Сейчас по четыре регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean.
https://ria.ru/20210612/parfenon-1736720823.html
https://ria.ru/20210611/sputnik-1736704499.html
https://ria.ru/20210611/vykhodnye-1736614229.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, новости - туризм, греция
АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Греция
продлила на неделю, до 21 июня, прежний порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете.
Ограничений на число въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе.
С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран. В Греции действует временный запрет на въезд граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции". Запрет не распространяется на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 23 стран. Это Австралия
, Северная Македония
, Босния
и Герцеговина, ОАЭ
, США
, Великобритания
, Израиль
, Канада
, Белоруссия
, Бахрейн
, Новая Зеландия
, Южная Корея
, Катар
, Китай
, Кувейт
, Украина
, Руанда
, РФ, Саудовская Аравия
, Сербия
, Сингапур
, Таиланд
, Черногория
.
Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами. Граждане России
до этого могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Сейчас въезд разрешён через все международные аэропорты Греции.
Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом необходима для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет. По прилету пассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.
Россияне, как и граждане других стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с законодательством, говорится в документе. Можно представить также цифровой сертификат COVID-19, который введен в ряде стран ЕС с 1 июня.
Эта обязанность распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от шести лет и старше. Раньше справки должны были предоставишь дети от пяти лет.
В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Если путешественнику сделан выборочный тест, он обязан дождаться результатов. В случае положительного теста и обнаружения коронавируса путешественник будет помещен на карантин на 10 дней, говорится в постановлении.
В документе отмечается, что в любом случае приехавшие лица должны во время пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса наравне со всеми.
В постановлении говорится, что въезд в Грецию разрешен через международные аэропорты, морские порты Патры
, Игуменица и Керкира, пограничные пункты пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея, работающие с 7 утра до 11 вечера.
Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, затем действие постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен обязательный карантин при соблюдении ряда условий.
Новое постановление будет действовать с 6.00 14 июня до 06.00 21 июня.
Сейчас регулярное авиасообщение между РФ и Грецией возобновлено лишь частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники
, на острова. Сейчас по четыре регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот
" и Aegean.