https://ria.ru/20210612/gosduma-1736741192.html

Спикер Госдумы и депутаты в поздравили жителей страны с Днем России

Спикер Госдумы и депутаты в поздравили жителей страны с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021

Спикер Госдумы и депутаты в поздравили жителей страны с Днем России

Спикер Госдумы и депутаты ГД в субботу поздравили жителей страны с Днем России, отметив при этом готовность РФ и дальше щедро делиться вакцинами против... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:33

2021-06-12T12:33

2021-06-12T12:33

россия

леонид слуцкий (политик)

василий пискарев

день россии

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы и депутаты ГД в субботу поздравили жителей страны с Днем России, отметив при этом готовность РФ и дальше щедро делиться вакцинами против коронавируса с другими странами."Мы, наша страна, пришли к серьезным результатом к этому 12 июня. Очень серьезный и, наверное, несравнимый ни с одной другой страной в мире результат по противодействию пандемии COVID-19. Эффективнейшая вакцина, которой мы щедро делимся и будем дальше делиться с теми странами, кто готов без каких-то политических проблем - надуманных, отмечу - их принимать и спасать жизни людей", - заявил в видеообращении в Telegram по случаю Дня России глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Он отметил, что это всегда было главным для России - "способствовать тому, чтобы люди в любой критической ситуации - военный конфликт, пандемия или что угодно - оставались живы".Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале также поздравил россиян с праздником."Российская Федерация - многонациональная, свободная страна. Мы любим свою Родину, гордимся ее достижениями. Все вместе строим и оберегаем Россию. Заботимся о её укреплении и процветании, улучшении жизни и повышении благосостояния людей. С праздником! С Днем России!" - написал Володин.А глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев напомнил, что в этот день вспоминается тысячелетняя история России, самоотверженные труды многих поколений ее граждан, которые отстаивали свободу и независимость страны. "Наша задача сохранить и преумножить их достижения, сделать всё, чтобы обеспечить достойную жизнь для людей и поступательное развитие страны", - говорится в обращении Пискарева, которое распространила пресс-служба комитета.

https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736438444.html

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россия, леонид слуцкий (политик), василий пискарев, день россии, госдума рф, вячеслав володин, общество