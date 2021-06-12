https://ria.ru/20210612/golos-1736719012.html

Врач рассказал, как распознать рак по голосу

Врач рассказал, как распознать рак по голосу - РИА Новости, 12.06.2021

Врач рассказал, как распознать рак по голосу

Британский врач Жан-Пьер Жиннон в беседе с Express рассказал, как определить онкологическое заболевание по голосу. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T06:32

2021-06-12T06:32

2021-06-12T06:37

онкология

жан-пьер жиннон

здоровье

великобритания

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Британский врач Жан-Пьер Жиннон в беседе с Express рассказал, как определить онкологическое заболевание по голосу.По словам медика, на рак щитовидной железы может указывать необъяснимая хрипота. Специалист подчеркнул, что такое состояние нельзя игнорировать.При этом медик отметил, что к хрипоте может привести и обычная бактериальной инфекцией.Кроме того, Жиннон призвал обращать внимание на такие симптомы, как появление шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, трудности при глотании, затрудненное или хриплое дыхание. Каждый из них может свидетельствовать о раке щитовидной железы, предупредил врач.

https://ria.ru/20210612/rak-1736717386.html

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онкология, жан-пьер жиннон, здоровье, великобритания, общество