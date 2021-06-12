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Врач рассказал, как распознать рак по голосу
Врач рассказал, как распознать рак по голосу - РИА Новости, 12.06.2021
Врач рассказал, как распознать рак по голосу
Британский врач Жан-Пьер Жиннон в беседе с Express рассказал, как определить онкологическое заболевание по голосу. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T06:32
2021-06-12T06:32
2021-06-12T06:37
онкология
жан-пьер жиннон
здоровье
великобритания
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Британский врач Жан-Пьер Жиннон в беседе с Express рассказал, как определить онкологическое заболевание по голосу.По словам медика, на рак щитовидной железы может указывать необъяснимая хрипота. Специалист подчеркнул, что такое состояние нельзя игнорировать.При этом медик отметил, что к хрипоте может привести и обычная бактериальной инфекцией.Кроме того, Жиннон призвал обращать внимание на такие симптомы, как появление шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, трудности при глотании, затрудненное или хриплое дыхание. Каждый из них может свидетельствовать о раке щитовидной железы, предупредил врач.
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онкология, жан-пьер жиннон, здоровье, великобритания, общество
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Британский врач Жан-Пьер Жиннон в беседе с Express
рассказал, как определить онкологическое заболевание по голосу.
По словам медика, на рак щитовидной железы может указывать необъяснимая хрипота. Специалист подчеркнул, что такое состояние нельзя игнорировать.
"Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу", — посоветовал Жинон.
При этом медик отметил, что к хрипоте может привести и обычная бактериальной инфекцией.
Кроме того, Жиннон призвал обращать внимание на такие симптомы, как появление шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, трудности при глотании, затрудненное или хриплое дыхание. Каждый из них может свидетельствовать о раке щитовидной железы, предупредил врач.