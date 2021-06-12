https://ria.ru/20210612/gintsburg-1736761317.html

Гинцбург рассказал Путину о прививке от коронавируса для детей

Гинцбург рассказал Путину о прививке от коронавируса для детей - РИА Новости, 12.06.2021

Гинцбург рассказал Путину о прививке от коронавируса для детей

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что детям 8-9 лет пробовали РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:39

2021-06-12T15:39

2021-06-12T16:37

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что детям 8-9 лет пробовали делать интраназальную прививку от коронавируса, никаких побочных эффектов не было.Путин в День России вручил государственные премии и наградил героев труда в Кремле. Госпремия в области науки и технологий за 2020 год была присуждена создателям вакцины от коронавируса "Спутник V", в том числе и Гинцбургу. После церемонии награждения президент пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. Речь зашла и о процессе вакцинации от COVID-19."Честно говоря, если уж совсем признаться, мы своих маленьких (детей)... интерназально просто иммунизируем, то есть ту же самую вакцину распыляем соответственно в нос. Защищает хорошо, очень хорошо", - рассказал Гинцбург.Президент поинтересовался, сколько лет этим детям. "Восемь-девять (лет), фактически, первый-второй класс. И ни один не заболел, никакой побочки нет, абсолютно, нет ни температуры, ничего", - добавил директор центра Гамалеи.Он рассказал, что таким образом применяется та же самая вакцина от коронавируса, но препарат вводится без укола - вместо иголки на шприц надевается насадка, которая позволяет распылить препарат в виде аэрозоля в нос.Путин спросил, зависит ли это от веса ребенка."Мы даем заведомо меньшую дозу. В данном случае от веса не очень зависит. Потому что от того, что попадает в нос, в отличие от крови, - когда через укол вводишь, там все 100%, - здесь попадает от 20% до 50%. И то, 50% никогда не будет, 20-40%. Поэтому здесь переборщить невозможно", - ответил Гинцбург.

https://ria.ru/20210612/vaktsina-1736760386.html

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