https://ria.ru/20210612/g7-1736798645.html

Байден и Макрон на полях G7 обсудили Россию и Китай

Байден и Макрон на полях G7 обсудили Россию и Китай - РИА Новости, 12.06.2021

Байден и Макрон на полях G7 обсудили Россию и Китай

Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в рамках которой стороны обсудили модернизацию... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T22:01

2021-06-12T22:01

2021-06-12T22:04

россия

эммануэль макрон

g7

нато

джо байден

франция

италия

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в рамках которой стороны обсудили модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая, сообщила пресс-служба Белого дома.Отмечается, в частности, что стороны подтвердили приверженность углублению связей между двумя странами, а также приверженность трансатлантическому альянсу."Президент Байден и президент Макрон обсудили работу по усилению и модернизации НАТО, а также тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе в Сахеле, и другие общие приоритеты внешней политики, такие как Китай и Россия", - говорится в пресс-релизе.Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.

https://ria.ru/20210607/turne-1736061191.html

россия

франция

италия

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россия, эммануэль макрон, g7, нато, джо байден, франция, италия, в мире