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https://ria.ru/20210612/g7-1736798645.html
Байден и Макрон на полях G7 обсудили Россию и Китай
Байден и Макрон на полях G7 обсудили Россию и Китай - РИА Новости, 12.06.2021
Байден и Макрон на полях G7 обсудили Россию и Китай
Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в рамках которой стороны обсудили модернизацию... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T22:01
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россия
эммануэль макрон
g7
нато
джо байден
франция
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в рамках которой стороны обсудили модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая, сообщила пресс-служба Белого дома.Отмечается, в частности, что стороны подтвердили приверженность углублению связей между двумя странами, а также приверженность трансатлантическому альянсу."Президент Байден и президент Макрон обсудили работу по усилению и модернизации НАТО, а также тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе в Сахеле, и другие общие приоритеты внешней политики, такие как Китай и Россия", - говорится в пресс-релизе.Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.
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россия, эммануэль макрон, g7, нато, джо байден, франция, италия, в мире
Байден и Макрон на полях G7 обсудили Россию и Китай
22:01 12.06.2021 (обновлено: 22:04 12.06.2021)
 
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Andrew Medichini

Байден и Макрон на полях саммита G7 обсудили Россию и Китай

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в рамках которой стороны обсудили модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая, сообщила пресс-служба Белого дома.
Отмечается, в частности, что стороны подтвердили приверженность углублению связей между двумя странами, а также приверженность трансатлантическому альянсу.
"Президент Байден и президент Макрон обсудили работу по усилению и модернизации НАТО, а также тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе в Сахеле, и другие общие приоритеты внешней политики, такие как Китай и Россия", - говорится в пресс-релизе.
Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.
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