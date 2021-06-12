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Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР
Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР - РИА Новости, 12.06.2021
Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР
Двенадцатого июня 1991 года состоялись первые выборы президента РСФСР. На этот пост был избран кандидат от демократических сил Борис Ельцин. Избирательная кампания проходила на фоне инфляции, роста цен, безработицы и пустых прилавков. С Ельциным люди связывали свои надежды на лучшую жизнь.
2021-06-12T13:28
2021-06-12T13:28
рсфср
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На выборах он набрал 57,3% голосов. В должности президента Борис Ельцин пробыл почти два срока. Тридцать первого декабря 1999 года он заявил о своей отставке и назначил преемником Владимира Путина.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР
Двенадцатого июня 1991 года состоялись первые выборы президента РСФСР. На этот пост был избран кандидат от демократических сил Борис Ельцин. Избирательная кампания проходила на фоне инфляции, роста цен, безработицы и пустых прилавков. С Ельциным люди связывали свои надежды на лучшую жизнь. На выборах он набрал 57,3% голосов. В должности президента Борис Ельцин пробыл почти два срока. Тридцать первого декабря 1999 года он заявил о своей отставке и назначил преемником Владимира Путина.
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видео, рсфср, борис ельцин
Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР
Двенадцатого июня 1991 года состоялись первые выборы президента РСФСР. На этот пост был избран кандидат от демократических сил Борис Ельцин. Избирательная кампания проходила на фоне инфляции, роста цен, безработицы и пустых прилавков. С Ельциным люди связывали свои надежды на лучшую жизнь.
2021-06-12T13:28
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Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР

13:28 12.06.2021
 
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Двенадцатого июня 1991 года состоялись первые выборы президента РСФСР. На этот пост был избран кандидат от демократических сил Борис Ельцин. Избирательная кампания проходила на фоне инфляции, роста цен, безработицы и пустых прилавков. С Ельциным люди связывали свои надежды на лучшую жизнь.
На выборах он набрал 57,3% голосов. В должности президента Борис Ельцин пробыл почти два срока. Тридцать первого декабря 1999 года он заявил о своей отставке и назначил преемником Владимира Путина.
 
РСФСРБорис Ельцин
 
 
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