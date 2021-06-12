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Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР
Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР - РИА Новости, 12.06.2021
Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР
Двенадцатого июня 1991 года состоялись первые выборы президента РСФСР. На этот пост был избран кандидат от демократических сил Борис Ельцин. Избирательная кампания проходила на фоне инфляции, роста цен, безработицы и пустых прилавков. С Ельциным люди связывали свои надежды на лучшую жизнь.
2021-06-12T13:28
2021-06-12T13:28
2021-06-12T13:28
рсфср
борис ельцин
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На выборах он набрал 57,3% голосов. В должности президента Борис Ельцин пробыл почти два срока. Тридцать первого декабря 1999 года он заявил о своей отставке и назначил преемником Владимира Путина.
рсфср
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Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР
Двенадцатого июня 1991 года состоялись первые выборы президента РСФСР. На этот пост был избран кандидат от демократических сил Борис Ельцин. Избирательная кампания проходила на фоне инфляции, роста цен, безработицы и пустых прилавков. С Ельциным люди связывали свои надежды на лучшую жизнь. На выборах он набрал 57,3% голосов. В должности президента Борис Ельцин пробыл почти два срока. Тридцать первого декабря 1999 года он заявил о своей отставке и назначил преемником Владимира Путина.
2021-06-12T13:28
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PT2M48S
РИА Новости
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видео, рсфср, борис ельцин
Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР
Двенадцатого июня 1991 года состоялись первые выборы президента РСФСР. На этот пост был избран кандидат от демократических сил Борис Ельцин. Избирательная кампания проходила на фоне инфляции, роста цен, безработицы и пустых прилавков. С Ельциным люди связывали свои надежды на лучшую жизнь.
2021-06-12T13:28
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PT2M48S
Борис Ельцин: как проходили выборы первого президента РСФСР
Двенадцатого июня 1991 года состоялись первые выборы президента РСФСР. На этот пост был избран кандидат от демократических сил Борис Ельцин. Избирательная кампания проходила на фоне инфляции, роста цен, безработицы и пустых прилавков. С Ельциным люди связывали свои надежды на лучшую жизнь.