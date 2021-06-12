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Врач посоветовала, как сэкономить время и деньги на лечении
Врач посоветовала, как сэкономить время и деньги на лечении - РИА Новости, 12.06.2021
Врач посоветовала, как сэкономить время и деньги на лечении
Можно сэкономить время на лечении, обратившись в платную клинику. Но чтобы сэкономить и деньги, лучше записаться на диспансеризацию, рассказала агентству... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T02:15
2021-06-12T02:15
2021-06-12T02:15
bestdoctor
юлия ткаченко
россия
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Можно сэкономить время на лечении, обратившись в платную клинику. Но чтобы сэкономить и деньги, лучше записаться на диспансеризацию, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.По ее мнению, с помощью диспансеризации болезнь можно выявить на ранней стадии, тогда лечение обойдется и дешевле, и быстрее.
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bestdoctor, юлия ткаченко, россия, общество
Врач посоветовала, как сэкономить время и деньги на лечении
Врач Юлия Ткаченко посоветовала, как сэкономить время и деньги на лечении