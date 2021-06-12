https://ria.ru/20210612/ekonomiya-1736712244.html

Врач посоветовала, как сэкономить время и деньги на лечении

Врач посоветовала, как сэкономить время и деньги на лечении - РИА Новости, 12.06.2021

Врач посоветовала, как сэкономить время и деньги на лечении

Можно сэкономить время на лечении, обратившись в платную клинику. Но чтобы сэкономить и деньги, лучше записаться на диспансеризацию, рассказала агентству... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T02:15

2021-06-12T02:15

2021-06-12T02:15

bestdoctor

юлия ткаченко

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b8cb4ead05cdfc2c9e2b38e1780f35.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Можно сэкономить время на лечении, обратившись в платную клинику. Но чтобы сэкономить и деньги, лучше записаться на диспансеризацию, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.По ее мнению, с помощью диспансеризации болезнь можно выявить на ранней стадии, тогда лечение обойдется и дешевле, и быстрее.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bestdoctor, юлия ткаченко, россия, общество