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Пушков высказался о страхе Байдена перед "дуэлью" с Путиным
Пушков высказался о страхе Байдена перед "дуэлью" с Путиным - РИА Новости, 12.06.2021
Пушков высказался о страхе Байдена перед "дуэлью" с Путиным
Вашингтон воспринимает встречу Владимира Путина и Джо Байдена как "политическую дуэль", а не как способ наладить отношения, считает российский сенатор Алексей... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T18:36
2021-06-12T18:36
россия
алексей пушков
джо байден
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вашингтон воспринимает встречу Владимира Путина и Джо Байдена как "политическую дуэль", а не как способ наладить отношения, считает российский сенатор Алексей Пушков."На совместную пресс-конференцию с Путиным Байден не решился — боится проиграть главе России. Авторитета это Байдену не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме", — написал он в твиттере.Ранее стало известно, что после переговоров в Женеве лидеры двух стран проведут отдельные пресс-конференции. В Белом доме отметили, что считают такой формат "наиболее подходящим".Владимир Путин и Джо Байден встретятся на следующей неделе в среду. В Кремле подчеркивали, что не ожидают "многого" от переговоров из-за существующих разногласий между Россией и США. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
https://ria.ru/20210612/putin-1736715679.html
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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, соцсети, в мире
Пушков высказался о страхе Байдена перед "дуэлью" с Путиным
18:36 12.06.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Andrew Harnik

Пушков: Байден побоялся проиграть Путину во время пресс-конференции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вашингтон воспринимает встречу Владимира Путина и Джо Байдена как "политическую дуэль", а не как способ наладить отношения, считает российский сенатор Алексей Пушков.
"На совместную пресс-конференцию с Путиным Байден не решился — боится проиграть главе России. Авторитета это Байдену не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме", — написал он в твиттере.
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Ранее стало известно, что после переговоров в Женеве лидеры двух стран проведут отдельные пресс-конференции. В Белом доме отметили, что считают такой формат "наиболее подходящим".
Владимир Путин и Джо Байден встретятся на следующей неделе в среду. В Кремле подчеркивали, что не ожидают "многого" от переговоров из-за существующих разногласий между Россией и США. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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