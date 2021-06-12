В Свердловской области завели дело после ДТП с четырьмя погибшими
В Свердловской области завели уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя легковушками в Свердловской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Два автомобиля Geely и Nissan Qashqai столкнулись днем в субботу на 136-м километре автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск возле поселка Атымья. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы.
"Сотрудники следственного подразделения отдела полиции Ивделя по факту дорожно-транспортного происшествия на границе Свердловской области и ХМАО, унесшей жизни четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей", - сказал Горелых.
Он добавил, что предполагаемой причиной столкновения двух транспортных средств в светлое время суток и при хороших погодных условиях мог стать выезд на полосу встречного движения автомобиля Nissan. Все погибшие находились в салоне японской машины, они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте дорожной катастрофы. Среди выживших в Nissan девочка 2006 года рождения, она находится в тяжелом состоянии, у нее перелом бедер и костей таза. Всех пострадавших госпитализировали в центральную больницу Югорска. По словам, Горелых, одна семья только прилетела в Екатеринбург из отпуска в Абхазии и ехала на своей машине домой, а вторая, наоборот, направлялась в отпуск.