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В Свердловской области завели дело после ДТП с четырьмя погибшими
В Свердловской области завели дело после ДТП с четырьмя погибшими - РИА Новости, 12.06.2021
В Свердловской области завели дело после ДТП с четырьмя погибшими
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя легковушками в Свердловской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщил... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T22:27
2021-06-12T22:27
россия
валерий горелых
югорск
ханты-мансийск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя легковушками в Свердловской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Два автомобиля Geely и Nissan Qashqai столкнулись днем в субботу на 136-м километре автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск возле поселка Атымья. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы."Сотрудники следственного подразделения отдела полиции Ивделя по факту дорожно-транспортного происшествия на границе Свердловской области и ХМАО, унесшей жизни четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей", - сказал Горелых.Он добавил, что предполагаемой причиной столкновения двух транспортных средств в светлое время суток и при хороших погодных условиях мог стать выезд на полосу встречного движения автомобиля Nissan. Все погибшие находились в салоне японской машины, они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте дорожной катастрофы. Среди выживших в Nissan девочка 2006 года рождения, она находится в тяжелом состоянии, у нее перелом бедер и костей таза. Всех пострадавших госпитализировали в центральную больницу Югорска. По словам, Горелых, одна семья только прилетела в Екатеринбург из отпуска в Абхазии и ехала на своей машине домой, а вторая, наоборот, направлялась в отпуск.
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россия, валерий горелых, югорск, ханты-мансийск, происшествия
В Свердловской области завели дело после ДТП с четырьмя погибшими
22:27 12.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

В Свердловской области завели уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя легковушками в Свердловской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Два автомобиля Geely и Nissan Qashqai столкнулись днем в субботу на 136-м километре автодороги ИвдельХанты-Мансийск возле поселка Атымья. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы.
ДТП с автобусом, наехавшим на остановку, в Свердловской области. Кадр видео
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СК завел дело после ДТП с автобусом в Свердловской области
"Сотрудники следственного подразделения отдела полиции Ивделя по факту дорожно-транспортного происшествия на границе Свердловской области и ХМАО, унесшей жизни четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей", - сказал Горелых.
Он добавил, что предполагаемой причиной столкновения двух транспортных средств в светлое время суток и при хороших погодных условиях мог стать выезд на полосу встречного движения автомобиля Nissan. Все погибшие находились в салоне японской машины, они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте дорожной катастрофы. Среди выживших в Nissan девочка 2006 года рождения, она находится в тяжелом состоянии, у нее перелом бедер и костей таза. Всех пострадавших госпитализировали в центральную больницу Югорска. По словам, Горелых, одна семья только прилетела в Екатеринбург из отпуска в Абхазии и ехала на своей машине домой, а вторая, наоборот, направлялась в отпуск.
 
РоссияВалерий ГорелыхЮгорскХанты-МансийскПроисшествия
 
 
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