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Под Воронежем задержали водителя микроавтобуса после ДТП с двумя жертвами
Под Воронежем задержали водителя микроавтобуса после ДТП с двумя жертвами - РИА Новости, 12.06.2021
Под Воронежем задержали водителя микроавтобуса после ДТП с двумя жертвами
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика под Воронежем, в котором погибли два человека и восемь получили травмы,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:16
2021-06-12T14:16
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
каширский район
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика под Воронежем, в котором погибли два человека и восемь получили травмы, подозреваемый водитель микроавтобуса задержан, сообщила в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Авария произошла около в 16.20 мск пятницы в Каширском районе на 5 километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск". Столкнулись микроавтобус Citroën, следовавший по маршруту "Воронеж - Нововоронеж", и грузовик MAN. В результате погибли два человека и восемь получили травмы. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель микроавтобуса на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю. Всего в салоне микроавтобуса находились 18 человек."Следственным отделом ОМВД России по Каширскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Каширское районе на 6 км автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск". 40-летний подозреваемый (водитель микроавтобуса Citroën) задержан", - сообщила Куликова.По ее словам, назначены автотехническая, судебная и прочие экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы происшествия.Статья "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривает до семи лет лишения свободы.Проверку по факту ДТП начало и следственное управление СК РФ по региону. По его данным, погибли двое мужчин, среди пострадавших - 21-летний мужчина, три женщины в возрасте 67, 64, 45 лет, две девушки 17, 19 лет и 21 года.
https://ria.ru/20210612/arest-1736749412.html
каширский район
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), каширский район, воронеж, происшествия
Под Воронежем задержали водителя микроавтобуса после ДТП с двумя жертвами
14:16 12.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

После ДТП в Каширском районе Воронежской области задержали водителя микроавтобуса

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика под Воронежем, в котором погибли два человека и восемь получили травмы, подозреваемый водитель микроавтобуса задержан, сообщила в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
Авария произошла около в 16.20 мск пятницы в Каширском районе на 5 километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск". Столкнулись микроавтобус Citroën, следовавший по маршруту "Воронеж - Нововоронеж", и грузовик MAN. В результате погибли два человека и восемь получили травмы. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель микроавтобуса на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю. Всего в салоне микроавтобуса находились 18 человек.
"Следственным отделом ОМВД России по Каширскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Каширское районе на 6 км автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск". 40-летний подозреваемый (водитель микроавтобуса Citroën) задержан", - сообщила Куликова.
По ее словам, назначены автотехническая, судебная и прочие экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы происшествия.
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Статья "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривает до семи лет лишения свободы.
Проверку по факту ДТП начало и следственное управление СК РФ по региону. По его данным, погибли двое мужчин, среди пострадавших - 21-летний мужчина, три женщины в возрасте 67, 64, 45 лет, две девушки 17, 19 лет и 21 года.
 
ГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Каширский районВоронежПроисшествия
 
 
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