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Полицейский погиб при оформлении ДТП в Подмосковье
Полицейский погиб при оформлении ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 12.06.2021
Полицейский погиб при оформлении ДТП в Подмосковье
Сотрудник полиции погиб при оформлении ДТП на участке автодороги М-10 в Московской области, когда в машину ДПС врезалась фура, возбуждено дело, сообщила старший РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:13
2021-06-12T14:56
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
истра
тверь
происшествия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудник полиции погиб при оформлении ДТП на участке автодороги М-10 в Московской области, когда в машину ДПС врезалась фура, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.Следственный отдел по Истре ГСУ СК по Московской области завел дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб сотрудник полиции."По предварительным данным, 12 июня на участке автодороги М-10 в патрульную машину сотрудников ДПС, прибывших на место дорожно-транспортного происшествия для оформления аварии с участием трех автомобилей, врезалась фура, ехавшая по направлению в сторону Твери. В результате ДТП один из сотрудников полиции погиб, второй сотрудник был госпитализирован с переломом ноги", — сказала Врадий.Она отметила, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются водитель фуры, а также свидетели и очевидцы аварии.
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московская область (подмосковье)
истра
тверь
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), истра, тверь, происшествия
Полицейский погиб при оформлении ДТП в Подмосковье
12:13 12.06.2021 (обновлено: 14:56 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Полицейский погиб при оформлении ДТП в Подмосковье, когда в машину ДПС врезалась фура

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудник полиции погиб при оформлении ДТП на участке автодороги М-10 в Московской области, когда в машину ДПС врезалась фура, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Следственный отдел по Истре ГСУ СК по Московской области завел дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб сотрудник полиции.
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"По предварительным данным, 12 июня на участке автодороги М-10 в патрульную машину сотрудников ДПС, прибывших на место дорожно-транспортного происшествия для оформления аварии с участием трех автомобилей, врезалась фура, ехавшая по направлению в сторону Твери. В результате ДТП один из сотрудников полиции погиб, второй сотрудник был госпитализирован с переломом ноги", — сказала Врадий.
Она отметила, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются водитель фуры, а также свидетели и очевидцы аварии.
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