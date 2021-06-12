https://ria.ru/20210612/dtp-1736739250.html

Полицейский погиб при оформлении ДТП в Подмосковье

Полицейский погиб при оформлении ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 12.06.2021

Полицейский погиб при оформлении ДТП в Подмосковье

Сотрудник полиции погиб при оформлении ДТП на участке автодороги М-10 в Московской области, когда в машину ДПС врезалась фура, возбуждено дело, сообщила старший РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:13

2021-06-12T12:13

2021-06-12T14:56

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

истра

тверь

происшествия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудник полиции погиб при оформлении ДТП на участке автодороги М-10 в Московской области, когда в машину ДПС врезалась фура, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.Следственный отдел по Истре ГСУ СК по Московской области завел дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб сотрудник полиции."По предварительным данным, 12 июня на участке автодороги М-10 в патрульную машину сотрудников ДПС, прибывших на место дорожно-транспортного происшествия для оформления аварии с участием трех автомобилей, врезалась фура, ехавшая по направлению в сторону Твери. В результате ДТП один из сотрудников полиции погиб, второй сотрудник был госпитализирован с переломом ноги", — сказала Врадий.Она отметила, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются водитель фуры, а также свидетели и очевидцы аварии.

https://ria.ru/20201215/tambov-1589303314.html

https://ria.ru/20190818/1557610517.html

московская область (подмосковье)

истра

тверь

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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), истра, тверь, происшествия