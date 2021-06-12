Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/dtp-1736737815.html
В результате ДТП на Урале погибли четыре человека
В результате ДТП на Урале погибли четыре человека - РИА Новости, 12.06.2021
В результате ДТП на Урале погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще пять пострадали в ДТП в Свердловской области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:56
2021-06-12T13:06
ханты-мансийский автономный округ
евгений куйвашев
свердловская область
ивдель
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще пять пострадали в ДТП в Свердловской области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона."Два легковых автомобиля столкнулись сегодня на 136-м километре автодороги Ивдель — Ханты-Мансийск возле поселка Атымья. По предварительным данным, в результате погибло четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы", — сказали в департаменте.Там отметили, что часть пострадавших госпитализируют в ближайшие медучреждения, которые находятся в Ханты-Мансийском автономном округе, остальным медпомощь оказали на месте.Губернатор Евгений Куйвашев поручил Министерству здравоохранения Свердловской области принять меры для оказания медицинской помощи пострадавшим. Также он дал поручение всем профильным министерствам и местным властям при необходимости оказать всю иную помощь, добавили в департаменте.Как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, обе машины имеют номера ХМАО, одна машина из Приобья, вторая из Сургута. Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливают представители МВД. По итогам начавшейся проверки полиция Ивделя примет процессуальное решение, добавил он.
https://ria.ru/20210611/dtp-1736562616.html
ханты-мансийский автономный округ
свердловская область
ивдель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, евгений куйвашев, свердловская область, ивдель, происшествия
В результате ДТП на Урале погибли четыре человека
11:56 12.06.2021 (обновлено: 13:06 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

В результате ДТП на Урале погибли четыре человека, пятеро пострадали

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще пять пострадали в ДТП в Свердловской области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона.
"Два легковых автомобиля столкнулись сегодня на 136-м километре автодороги ИвдельХанты-Мансийск возле поселка Атымья. По предварительным данным, в результате погибло четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы", — сказали в департаменте.
Там отметили, что часть пострадавших госпитализируют в ближайшие медучреждения, которые находятся в Ханты-Мансийском автономном округе, остальным медпомощь оказали на месте.
Губернатор Евгений Куйвашев поручил Министерству здравоохранения Свердловской области принять меры для оказания медицинской помощи пострадавшим. Также он дал поручение всем профильным министерствам и местным властям при необходимости оказать всю иную помощь, добавили в департаменте.
ДТП с автобусом, наехавшим на остановку, в Свердловской области. Кадр видео
11 июня, 07:29
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
Как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, обе машины имеют номера ХМАО, одна машина из Приобья, вторая из Сургута. Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливают представители МВД. По итогам начавшейся проверки полиция Ивделя примет процессуальное решение, добавил он.
 
Ханты-Мансийский автономный округЕвгений КуйвашевСвердловская областьИвдельПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
03:18Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
03:15Источник: с Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb
03:09Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму
Лента новостейМолния