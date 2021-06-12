https://ria.ru/20210612/dtp-1736737815.html

В результате ДТП на Урале погибли четыре человека

В результате ДТП на Урале погибли четыре человека - РИА Новости, 12.06.2021

В результате ДТП на Урале погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще пять пострадали в ДТП в Свердловской области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T11:56

2021-06-12T11:56

2021-06-12T13:06

ханты-мансийский автономный округ

евгений куйвашев

свердловская область

ивдель

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще пять пострадали в ДТП в Свердловской области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона."Два легковых автомобиля столкнулись сегодня на 136-м километре автодороги Ивдель — Ханты-Мансийск возле поселка Атымья. По предварительным данным, в результате погибло четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы", — сказали в департаменте.Там отметили, что часть пострадавших госпитализируют в ближайшие медучреждения, которые находятся в Ханты-Мансийском автономном округе, остальным медпомощь оказали на месте.Губернатор Евгений Куйвашев поручил Министерству здравоохранения Свердловской области принять меры для оказания медицинской помощи пострадавшим. Также он дал поручение всем профильным министерствам и местным властям при необходимости оказать всю иную помощь, добавили в департаменте.Как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, обе машины имеют номера ХМАО, одна машина из Приобья, вторая из Сургута. Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливают представители МВД. По итогам начавшейся проверки полиция Ивделя примет процессуальное решение, добавил он.

https://ria.ru/20210611/dtp-1736562616.html

ханты-мансийский автономный округ

свердловская область

ивдель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, евгений куйвашев, свердловская область, ивдель, происшествия